Zašto neki ljudi jedu samo posoljenu lubenicu?

Nikol Veston, poslastičarka iz Los Anđelesa, pitala se zašto bi 'iko normalan' želio da soli lubenicu.

Ipak, upravo stoga, odlučila je da ostavi sve predrasude po strani i lično proba tu kombinaciju.

Ovo je njeno iskustvo, a opisala ga je na svojoj veb-stranici bakingbites.com:

"Priznajem, bila sam skeptična kada sam prvi put uzela posoljenu krišku lubenice u ruke. U to vrijeme moj prijatelj je insistirao na tome da moram tako da je probam, tvrdeći da je tako još slađa. Probala sam, i bio je u pravu - zaista je bolja kada je posoljena.

So čini lubenicu slađom jer stvara slano-slatki kontrast i time omogućava da slatkoća još više dođe do izražaja. Lubenica obično ima suptilnu slatkoću zbog toga što je puna vode, za razliku od jagoda i drugog voća, koje ima koncentrisaniji, intenzivan ukus. So, takođe, podstiče proizvodnju pljuvačke, što lubenicu čini još sočnijom.

Trik je staviti vrlo malo soli, odnosno posuti je ravnomjerno po cijelom komadu lubenice. Ako stavite previše soli, 'ubićete' slatkoću i moraćete da uzmete novi komad.

Kakvu so treba da koristite? Bilo koju, uključujući kuhinjsku, ali je najbolja krupnija morska so. Kuhinjsku so je lakše posuti po lubenici, ali krupna morska so pruža veći slano-slatki kontrast, dok je istovremeno potrebna manja količina. Takođe, lubenica odlično ide uz feta sir, ima slično dejstvo."

