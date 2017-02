Anđela Koščica otkriva tajne profesionalnih šminkera

Dvadesetčetvorogodišnja Anđela Koščica iz Srpca profesionalna je šminkerka. Ljubav prema make-upu presudila je da se posveti ovom poslu. U početku je, kaže, šminkala drugarice, a na njihov nagovor počela je time ozbiljno da se bavi. Sada ima pune ruke posla. Njenim vještim rukama prepuštaju se pripadnice nježnijeg pola svih generacija, mada je najviše onih starosne dobi između 15 i 40 godina.

"Djevojke većinom meni prepuštaju izbor šminke, ali rado ispunim i svaki neobičan zahtjev i želju za urbanijim make-upom. Inspirišu me razni make-up artisti širom svijeta, čije snimke svakodnevno gledam na društvenim mrežama. Tako mogu naučiti nešto novo, a i dobro dođu recenzije noviteta u svijetu šminke, jer je nemoguće isprobati baš sve", priča Anđela.

Cilj joj je da se usavrši, ali ne da bude bolja od drugih, nego najbolja što može.

"Malo ću biti praznovjerna i priznati da se bojim iznijeti svoje želje naglas i stoga mudro ćutim", govori Anđela kroz smijeh.

Ovoga puta daje uputstva kako se našminkati poput djevojke na fotografiji.

Iako izgleda zahtjevno, kaže da za ovaj make-up ne treba puno vremena, samo kvalitetna šminka i malo vještine.

1. Izaberite odgovarajuću boju korektora, to je veoma bitno jer pogrešna boja može užasno da izgleda i da postara osobu za nekoliko godina. Nanosite ga ispod očiju i ispod obrva.

Kada nanosite korektor, obavezno ga nanosite prstima, tapkajući lagano. Tapkanjem, a ne trljanjem, tekstura se bolje upija u kožu, čak i duže traje. Četka ili spužvica će poslužiti, ali ništa nije bolje od jagodica naših prstiju. Preporučujem Aura, a i Catrice korektore, koji su veoma korisni i pristupačni.

2. Kod ovog looka potrebno je i da iskonturišete lice, što nije teško. Dovoljno je pratiti crte lica. Prijatelj svakog dobrog make-upa je dobra podloga. Pristalica sam tečnih pudera i mislim da oni ništa više ne zatvaraju pore od onih u kamenu.

Od drogerijskih proizvoda svima dostupnim, preporučujem Catrice HD Liquid Coverage tečni puder. Može parirati mnogim svjetski poznatim puderima, a košta mnogo manje. Puder dolazi u tri svjetlije nijanse i ako ste vlasnica "porcelanskog" tena, definitivno ga morate probati. Mac Studio Fix je puder koji nije dostupan na našem tržištu, ali je broj jedan make-up artista širom svijeta. Naravno, opravdano.

3. Sljedeći korak je nanošenje baze za sjenku. Vrlo je koristan proizvod jer je sjenka postojanija i više pigmentisana, a maskara se neće preslikavati. Avon ili Art Deco podloga će odraditi dobar posao.

4. Na kapak nanesite svjetliju nijansu smeđe boje. Na pregib nanesite svoju omiljenu tamniju nijansu sjenila. Smeđa s malo šimera (sjaja) siguran je odabir. Sve to dobro isjenčite. S Art deco, Avon sjenkama, ali i s Too Faced paletom nećete pogriješiti.

5. Nanesite olovku u odgovarajućoj nijansi, a zatim ruž. Olovke Essence moram pomenuti jer su povoljne, a odlične. Jedina mana je manjak nijansi. Zbog toga kupujem i olovke ostalih proizvođača. Rimmel i Kiko su svakako vrhunske. Što se tiče ruževa, moj broj jedan je Aura mat tečni karmin, zbog velikog broja nijansi i dobre postojanosti. Moram spomenuti i Golden Rose Velvet Touch puder - to je jednostavno ljubav na prvi dodir.

6. Stavite i rumenilo. Rumenilo Max Factor je nemoguće ne spomenuti, fine je teksture i super izgleda na licu. Mac rumenilo je, ipak, na prvom mjestu.

7. Za kraj, u nekoliko slojeva nanesite maskaru. Dva do tri sloja biće sasvim dovoljna. Ako nemate vremena popravljati šminku tokom dana, upotrijebite vodootpornu maskaru. Maskara koja je moj favorit, a pristupačna je, je Max Factor Masterpice Max. Sa druge strane, ni s jednom Make Up For Ever maskarom nećete pogriješiti.