Bh. dizajn korak bliže svjetskoj sceni (FOTO)

Prije nekoliko dana u domaćim medijima odjeknula je vijest da je princeza Dina Abdulaziz, urednica "Vogue Arabia", na završnoj večeri Paris Fashion Weeka nosila kreaciju bh. studija "Kaftan".

U pitanju je dizajnerski komad iz nedavno objavljene kolekcije ovog studija.

A iza imena "Kaftan" studija stoje sestre Nermina Hodžić i Emina Hodžić-Adilović, zahvaljujući kojima bi bh. dizajn konačno mogao da zauzme određeno mjesto na svjetskoj modnoj sceni.

Emina Hodžić-Adilović u razgovoru za "Nezavisne" otkriva da su njih dvije apsolutno iznenađene, kao i da još nisu svjesne koliko je to dobro za samu promociju bh. dizajna.

"Dina Abdulaziz je urednica 'Voguea', ali i osoba koja je poznata u svijetu mode i koja je otkrila mnoga dizajnerska imena. Njoj ništa ne znači da li sam ja iz BiH ili neke druge države, interesuje je samo rad. Roksanda Ilinčić, poznata beogradska dizajnerka sa sjedištem u Londonu, postala je poznata zahvaljujući Dini, koja je prva prepoznala njen rad", ispričala je Hodžić-Adilovićeva. Dodala je da je Dina žena koja gleda sve detalje na kreaciji, način izrade, finišing...

Ona je napomenula da u BiH postoji puno mladih talentovanih ljudi, koji nemaju priliku da pokažu ono što rade.

"Kad govorimo o bh. dizajnu na svjetskoj modnoj sceni mi ne postojimo, a imamo izuzetne mlade ljude. Sada je tu trenutno Marko Feher, momak koji je primljen na 'Saint Martins' u Londonu i ne znam uopšte kako je uspio novčano da se snađe jer mi samo pustimo našu djecu da se snalaze, a mislim da treba malo više da poradimo na tome i podržimo ih", smatra ona.

Hodžić-Adilovićeva napominje da se do sada nije desilo da se rad nekog našeg dizajnera nađe na događaju kakav je Sedmica mode u Parizu, gdje se nalaze sva najvažnija imena modne industrije.

"Ako će 'Kaftan' i to što je Dina nosila našu kreaciju pomoći nekom od mladih ljudi - to je za nas jako bitna stvar. Ako smo mi ti koji ćemo morati da krčimo put, onda mi pristajemo na to", dodala je ona.

"Kaftan" studio je koncipiran tako da svaka žena na jednom mjestu dobije kompletnu uslugu, od odabira željene tkanine, materijala, dodataka, pa sve do kreativnog dizajnerskog rješenja odjevnog predmeta i na kraju do samog šivanja i finalne izvedbe.

"Izrađujemo kolekcije, ali radimo i puno po mjeri. Taj rad iziskuje punu pažnju i to je za svakog dizajnera veliki izazov. Međutim, kada radite po mjeri klijenta, po mjerama koje izlaze iz okvira konfekcijskih brojeva - onda se tu stiču praksa i iskustvo", navela je ona.