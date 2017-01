Četiri načina da istaknete trepavice

U slučaju da možda ne možete da se pohvalite dugim i gustim trepavicama, ali možete da zakamuflirate nedostatke. Otkrivamo vam jednostavne trikove i make up preparate koji su moćna oružja najboljih vizažista.

No.1 Moje trepavice su tanke…

Umjetne trepavice su najbolje rješenje, ali ako ne želite ići tim putem, upotrijebite maskaru koja podebljava trepavice. Nanesite je u tri sloja, ali prije nanošenja sljedećeg pričekajte da se prethodni sasvim osuši. Još jedan trik: eyeliner – tanka linija duž rubpoa gornjeg kapka vizualno stvara efekt gušćih trepavica.

No.2 Moje trepavice su svijetle…

Intenzivno crna maskara će odraditi posao. Još izraženiji efekt: namažite gornje i donje (ili samo donje) trepavice plavom ili zelenom maskarom. To će kreirati “funky” izgled. Za još izražajniji efekat boje, prije nanošenja maskare u boji nanesite sloj highlightera.

No.3 Moje trepavice su ravne…

Onda obavezno morate koristiti uvijač za trepavice. Prije upotrebe zagrijte ga fenom (budite pažljivi!). Postupak uvijanja započnite od baze trepavica, nježno stisnite uvijač i pustite ga – postepeno se krećite do krajeva trepavica. Na kraju nanesite sloj (ili dva) maskare za uvijanje trepavica.

No.4 Moje trepavice su kratke…

Prvi sloj maskare nanesite od baze do kraja trepavica. Drugi sloj od sredine do krajeva, a treći sloj samo na krajeve. Nemojte da zanemarite trepavice u vanjskim kutevima očiju – one ih čine krupnijim.