Duboke i široke farmerke na vrhu modne ljestvice

Kada govorimo o teksasu, prvo na šta pomislimo jeste da je to odjevni komad koji je vječan.

Bilo da su u pitanju pantalone, košulje, jakne, teksas nikada ne izlazi iz mode.

Kada je riječ o teksas hlačama, svjedoci smo da se u posljednje vrijeme javljaju neki novi modeli koji su po mišljenju dizajnera "must have".

Neki su savršeni, da ih odmah poželimo imati u svom ormaru, dok su drugi nama koji nismo iz svijeta mode odjevni predmet koji bismo jedva ili nikako obukli na sebe, iako važe po mišljenju dizajnera za hit sezone.

Najnovije farmerke koje predstavljaju "must have" naišle su na različite komentare, ali svi su saglasni u jednom, a to je da hlače mogu jedino dobro izgledati na visokim ženama.

Predstavljaju nešto širi model hlača, a kreacija su britanske dizajnerice Nataše Zinko.