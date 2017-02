Dvije najveće greške koje prave žene prilikom njege masne kože

Da, slažemo se – suva, masna i normalna koža zahtijevaju drugačiju negu, ali žene sa masnom kožom najčešće greše u tretiranju svoje. One se uglavnom trude da uklone bilo kakav trag sebuma i trude se da što više isuše kožu.

Međutim, stručnjaci tvrde da je ovakav pristup pogrešan i da može da vam naškodi, koliko i pomogne. Naime, možda ćete je učiniti manje masnom, ali je propratni efekat i dubinska dehidratacija.

Dakle, dvije su najveće greške dama pri nezi masne kože:

1. Ne koriste hidrantne kreme i obilato koriste isušujuće proizvode

Neke dame će posegnuti da matirajućim proizvodima, dok će neke zaboraviti na upotrebu hidrantne, hranljive kreme. No, ovo vas može dovesti do potpuno dehidrirane kože i do podsticanja proizvodnje sebuma.

Savetuje se da preparate koji kontrolišu lučenje sebuma koristite danju ili ujutru tik prije nanošenje šminke, a da vaša noćna krema bude bogata i veoma kvalitetna.

2. Izbjegavanje ulja kada je u pitanju čišćenje i njega lica

Ukoliko koristite agresivna i jaka sredstva za skidanje šminke, morate biti svjesni činjenice da će ona doprinijeti tome da prirodna ulja vaše kože nestaju. Koža će reagovati tako što će proizvoditi još više sebuma, kako bi se zaštitila.

Zato će sredstva za čišćenje lica na bazi ulja riješiti problem – ona će držati sebum pod kontrolom, a kožu balansiranom i čistom.

(lepotaizdravlje.rs)