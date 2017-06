Evo kako oprati i dezinfikovati make-up spužvicu

Svaka žena koja koristi spužvice za nanošenje make-upa potvrdiće koliko je nezgodno ukloniti ostatke šminke s njih, koliko god se trudile i koliko god tople vode i sapuna koristile

Ali, jedna dosjetljiva korisnica Twittera potpuno je promijenila situaciju po tom pitanju kako je na svoj profil postavila uputstvo koje je u kratkom roku postalo viralno.

Naime, izgleda da je sve što je potrebno ubaciti spužvicu u čašu vode s malo deterdženta za suđe i sve skupa grijati u mikrovalnoj 1 minutu.

Osim što će biti čista, spužvica će se na taj način sterilizovati pa ćete moći biti sigurni da ste se riješili svih bakterija, klica i plijesni.

This is honestly the best way to get all make up off a beauty blender.

Put it in a cup with water and fairy liquid then microwave for 1min! pic.twitter.com/9pIR2l5ALE