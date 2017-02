Halteri su ponovo u trendu!

Moda se vraća, pa mnoge žene dođu u situaciju da nose stvari za koje su do juče tvrdile da neće nikad. Šta vi mislite o halterima?

Halteri su ponovo moderni, a nas zanima da li ćete ih nositi. Neke od žena su objasnile kakav je njihov stav prema ovom komadu garderobe, pa provjerite da li se slažete sa njima.

Gotovo sve žene tvrde da su im halteri odvratni i da su rezervisani samo za one lakog morala, ali većina ih ima u svom ormaru.

Evo šta žene zaista misle o ovom modnom detalju, piše Daily Mail .

Halteri su moje oružje protiv starenja

– Bavim se nekretninama i često imam javne nastupe. Halteri mi pomažu da se osjećam sigurnije u svom tijelu kada stojim ispred gomile ljudi, pogotovo što niko osim mene ne zna da ih nosim. Ima još nešto – u mom poslu još uvijek dominiraju muškarci i žene trpe veliki pritisak ako odaberu time da se bave. Ja sam našla način da se izborim sa tim, pa čak i da ženstvenost bude moj kec iz rukava. A sve uz pomoć haltera. Ovaj modni detalj koristim i kao oružje protiv starenja. Umjesto botoksa, odabrala sam haltere da bih se osjećala ponovo seksi – objašnjava agent za nekrentine Lara (54).

Halteri su tajna za koju zna samo moj muž

– Otkrila sam da su halteri daleko udobniji od pantalona i osjećam se više seksi u njima. Već pet godina ih nosim u svim prilikama. Moram da priznam da su mi zgodni, jer obožavam suknje i haljine, a i noge su uvijek bile moj najveći adut. Samo moj muž zna da nosim haltere i oni su praktično naša mala tajna, koja nas još više povezuje. Halteri su postali dio moje ličnosti – otkriva Andrea (33).

Halteri me žuljaju

– Uvijek sam više voljela da nosim najlon čarape u vidu hulahopki, jer me one skroz stisnu. Čarape iznad butina su samo za mršave žene, jer kada imate višak kilograma rizikujete da vam salo sa nogu kipi preko njihove ivice. Fuj. Hulahopke mi stegnu stomak, podignu zadnjicu i oblikuju me onako kako želim. Još u srednjoj školi sam isprobala sve vrste čarapa, pa i one na haltere i zaključila sam da me ti tregeri i kopče samo žuljaju – objasnila je Tereza (48).

Obukla sam haltere samo jednom, i nikad više

– Nosila sam haltere samo jednom i to zbog muža, ali rekla sam nikad više. Prvo, pojas mi je bio preširok i sve me je žuljalo. Drugo, jedna čarapa mi se otkačila već na putu do restorana gdje je trebalo da imamo romantičnu večeru. Bila sam nervozna i nesigurna, pa mi je veče propalo. Od tada, riješila sam da ću uvijek prije izabrati dugačke najlonke, koje nigde neće odletjeti – kaže Hana (46).

Privlačnija sam sebi u običnim najlonkama

– Volim da nosim uske haljine, a pojas za haltere i kopče se ocrtavaju. Zato češće kupujem hulahop čarape. Osim toga, duge čarape mogu da posluže i umjesto steznika, što je u mom slučaju bitno, jer mi pruža samopouzdanje. Neke moje prijateljice nose haltere jer ne mogu da dišu u hulahopkama, ali meni to nije problem. Još nešto, duge čarape mogu da vam traju godinama, a one za haltere se brzo pocijepaju – kaže Dženi (48).

Halteri mi vraćaju ženstvenost

– Pošto sam medicinska sestra, prinuđena sam da nosim uniformu na poslu, a to nije gardroba u kojoj sam zadovoljna. Da bih napravila balans, uvijek nosim haltere, jer mi daju osjećaj ženstvenosti. Zanimljivo mi je i što niko drugi ne može ni da pomisli šta sam obukla ispod uniforme. Nasmijem se svaki put kad zamislim kako bi reagovao neki pacijent kome vadim krv da zna šta imam na sebi. Takođe, u bolnici može da bude mnogo vruće, pa su halteri najbolje rješenje – objasnila je Tamara (45).

(telegraf)