Istraživanja pokazala kako što zdravije da mršavite

Da bi došli do podataka o najgorim i najboljim dijetama, novinari i urednici "U.S. Newsa" mjesecima su prikupljali podatke o dijetama iz stručnih časopisa i Vladinih izvještaja

Samo zato što neki program donosi dijetni plan, ne znači da će on zaista i djelovati. Kako biste izbjegli metodu pokušaja i promašaja pročitajte za koje dijete "U.S. News and World Report" tvrdi da zaista djeluju, a koje je proglasio gubitkom vremena.

Da bi došli do podataka o najgorim i najboljim dijetama, novinari i urednici "U.S. Newsa" mjesecima su prikupljali podatke o najpopularnijim dijetama iz stručnih časopisa i Vladinih izvještaja o smjernicama za zdravu prehranu. Nakon što su prikupili podatke i selektovali ih, poslali su ih na analizu nutricionistima, doktorima, psiholozima i fitnes trenerima. Stručnjaci su potom ocijenili dijete u skladu sa sljedećim kategorijama:

Koliko ju je lako/teško slijediti

U kojoj je mjeri efikasna gledano dugoročno i kratkoročno

Nutritivna vrijednost dijete

Sigurnost za zdravlje

Djeluje li kao prevencija protiv razvoja dijabetesa i srčanih oboljenja

Tri najbolje dijete

Najboljom je proglašena Weight Watchers dijeta. Program "Weight Watchers" temelji se na četiri osnovna principa: načinu prehrane, motivaciji za vježbu, korisnim navikama i grupnoj podršci. Dijeta se temelji na sistemu bodovanja koji omogućuje pojedincu da sam bira svoje obroke. Prvi korak u sklopu dijete je s obzirom na vlastitu visinu, trenutnu tjelesnu masu, dob i tjelesnu aktivnost odrediti broj bodova koji se svakodnevno mogu "potrošiti". Budući da svaka namirnica ima određeni broj kalorija i nutritivnih vrijednosti i donosi određeni broj bodova, njihovom kombinacijom sudionik programa kreira obroke po želji, naravno u okviru dozvoljenih bodova.

Na drugom mjestu je Jenny Craig dijeta. Jenny Craig je jednostavna i raznolika dijeta u kojoj nema brojanja kalorija i zabranjenih namirnica. U skladu je s nutricionističkim preporukama te omogućava polagani gubitak kilograma, što je za organizam puno prihvatljivije od "ekspresnog" mršavljenja. Osobe se edukuju o nutritivnoj vrijednosti namirnica, te se uči o važnosti kontrole porcija. Podrška savjetnika koji je takođe predviđen u ovom programu može pomoći u ustrajnosti na dijeti. Program ujedno podstiče na tjelesnu aktivnost i usvajanje zdravih životnih navika, što su sve pozitivne tačke.

Volumetrijska dijeta je na trećem mjestu. Zagovornici ove dijete drže se pravila "više je bolje". Volumetrijsku dijetu razvila je nutricionistkinja Barbara Rols još 2000. godine. Ideja je da se namirnice s visokim sadržajem vode kao što su supe i variva jedu češće i u što većim količinama i time se postiže sitost, pa oni koji je se pridržavaju nemaju osjećaj da su uskraćeni za neku vrstu hrane. Prednosti ove dijete su zdravlje srca i krvnih žila i kontrola šećera u krvi, te moguće sprečavanje nastanka dijabetesa. Međutim, ovom dijetom rezultati ne dolaze preko noći jer je djelotvorna jedino ako je se držiš dugoročno.

Dvije najgore dijete

Popularne Dijeta 30 dana i Paleo dijeta bile su na dnu liste. Ako se uzme u obzir da su se našle na 36. i 38. mjestu od ukupno 39 dijeta, onda je sve jasno. Stručnjaci su ih ocijenili lošim jer su restriktivne, puno je namirnica izbačeno i gubi se veliki broj kilograma u kratkom vremenu, što nije dobro za zdravlje. Uglavnom se baziraju na proteinima i mastima i rizične su za zdravlje srca i bubrega. Obje dijete mogu uzrokovati nutritivni deficit.