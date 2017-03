Kokosovo ulje savršen dar prirode za zdravlje i ljepotu

Kokosovo ulje se definitivno može kvalifikovati kao super hrana. Ono je uobičajena namirnica azijskog i pacifičkog naroda, a na našim prostorima postalo je popoluarno posljednjih nekoliko godina.

Kokosovo ulje nudi mnoštvo zdravstvenih prednosti i potpuno je prirodno. Prednosti kokosovog ulja dolaze od masnih kiselina, koje imaju višestruke učinke na zdravlje, počevši od gubitka masnoće pa do poboljšanja funkcije mozga.

Sastav kokosovog ulja

Kokosovo ulje ima bogat sastav. Sačinjeno je od 90 procenata zasićenih masnih kiselina. Najveći dio masnih kiselina odnosi se na trigliceride srednjeg lanca. Osim toga sadrži i produkte masnih kiselina, produkte masnih alkohola ali i nezasićene masne kiseline kao što je linoleic acid, te monozasićene masne kiseline kao što je oleinska kiselina. Ulje je bogato vitaminima K i E.

Za šta se sve koristi

Kokosovo ulje je idealan saveznik ljepote.

Ono može da se koristi kao maska za kosu jer svakoj vrsti kose vraća sjaj i mekoću, tako da je idealna zamjena za raznorazne maske i regeneratore.

Može da se koristi kao mlijeko za tijelo. Potpuno je prirodno pa je svakako bolje i zdravije za kožu.

Takođe, može da se koristi i kao krema za lice, jer efikasno uklanja crvenilo i koži vraća blistav i pririodan ten.

Ovo ulje efikasno djeluje na razne iritacije na koži, kao što su ekcemi, psorijaza i mnogi drugi probemi sa kojima se naša koža susreće.

Recept za piling tijela od kokosovog uja

Sastojci: kokosovo ulje, jedna narandža, smeđi, žuti ili bijeli šećer.

Priprema: U teglicu kašikom sipajte 1/3 od zapremine kokosovog ulja. Narandžu dobro operite i obrišite, pa izrendajte koru na najsitnije rende i sipajte preko kokosovog ulja. U zavisnosti kakvu granulaciju kod pilinga preferirate stavite smeđi, žuti ili bijeli šećer ili pomiješajte dvije, a može i sve tri vrste šećera. Šećer treba da zauzima 1/3 zapremine teglice. Do vrha napunite teglicu kokosovim uljem i zatvorite je sa ili bez miješanja sadržaja.

Maska za kosu

Sastojci: Kokosovo ulje

Primjena: Uveče pred spavanje kožu glave i cijelu dužinu kose izmasirajte kokosovim uljem pa navucite kapu za tuširanje ili plastičnu kesu. Možete ga pomiješati i sa čičkovim uljem ako ga imate u kući – ne može da škodi. Preko jastuka stavite peškir da biste bili sigurni da na jastučnici neće ostati masni tragovi. Ujutru operite kosu kao i obično.

Liječi mnoge zdravstvene probleme

omogućava normalnu funkciju štitne žlijezde,

poboljšava rad bubrega i jetre,

pospješuje varenje i rad metabolizma,

štiti vitalnost kardiovaskularnog sistema,

spriječava pojavu dijabetesa,

uspješno djeluje protiv raznih infekcija i bakterija.

Otklanja migrene

Djeluje protiv hroničnog umora



Koristi se i u domaćinstvu

Kokosovo ulje posljednjih godina se sve više koristi i u domaćinstvu.

Tako, ono vam može poslužiti za kuhanje, pečenje, pohanje i bilo koji drugi oblik spremanja hrane.

Koristi se kao zamjena za namaz, kao dodatak kafi ili kakau jer daje specifičan ukus, a može poslužiti i kao dodatak kolačima i pecivu. I naravno, sa kokosovim uljem možete praviti razne sokove i smoothije.

Gdje ga možete nabaviti

Hladno cijeđeno-ekstra djevičansko kokosovo ulje možete nabaviti u prodavnicama zdrave hrane ali i u svakom malo bolje opremljenom marketu.

Za one koji do sada nisu koristili ovu vrstu ulja, napomenjemo da se ne začudite kada u teglici vidite čvrstu bijelu smjesu. To je prirodno stanje hladno cijeđeno-ekstra djevičanskog kokosovog ulja preko zime odnosno pri nižim temperaturama.