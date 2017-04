Konzumirajte ove namirnice i uskoro će vam trebati veći grudnjak

Estrogen je odgovoran za formiranje linije i rast grudi tokom puberteta a žene koje prerano izađu iz tog razvojnog perioda obično imaju manje grudi.

Kad biste pitali bilo koju ženu da li bi htjela imati veće grudi (osim onih koje ih zaista imaju), odgovor bi uvijek bio potvrdan. Nažalost, jedini i najpopularniji način da bi se to ostvarilo su zahvati kod estetskog hirurga.

Stručnjaci tvrde da nam za veće grudi ustvari treba samo jedna stvar - estrogen. Potrebno je unijeti veće količine estrogena u tijelo, hormona koji je odgovoran za onu seksi zakrivljenost i obline, a time znači i veće grudi.

Od 12. do 16. godine žensko tijelo je prepuno estrogena, ali po izlasku iz puberteta njegov nivo opada zbog čega grudi ostaju velike (ili male) toliko koliko su velike do kraja života. Istina, situacija se nešto mijenja tokom trudnoće, ali to je druga priča. Rješenje je jednostavno - trebate na prirodan način unijeti više estrogena u svoje tijelo, srećom to je element koji se može pronaći u raznim biljkama i travama.

Soja i tofu

Sojini proizvodi i tofu (sojin sir) sadrže mnogo fitoestrogena i bogati su izoflavonoidima. Idealna dnevna količina ovih namirnica bi bila 100 do 200 mg na dan, što se nalazi u 350 g sojinog mlijeka ili 75 g sojinog sira. Prehrana temeljena na soji koja sadrži fitoestrogene ujedno omogućava i lakše podnošenje menopauzalnih tegoba, te smanjuje navale vrućine. Ostale namirnice bogate fitoestrogenima su indijski oraščići, kikiriki, zobene pahuljice, kukuruz, pšenica, sjemenke lana, jabuke i bademi.

