Ljetni hit: Sandale sa punom petom

Sandale sa punom petom su apsolutni hit ovog ljeta.

Za razliku od drugih štikli, puna peta daje sandalama stabilnost, tako da su ženama udobne čak i za duge šetnje, a pored toga su i nevjerovatno seksi.

Modeli su raznoliki, tako da će i najjednostavnijoj kombinaciji dati upečatljiv look.

Za one žene koje vole klasične modele, idealne su jednobojne sandale, a za one malo odvaženije tu su one sa raznim šarama i printovima.

U svakom slučaju, koji god model da odaberete, nećete se pokajati.

Sandale sa punom, petom su apsolutni "must have" ove sezone.