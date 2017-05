Mašna, neizostavan detalj na haljini

Kao cijeli outfit skriven u jednom komadu, jednostavna, prozračna, ženstvena i praktična haljina je oduvijek imala počasno mjesto unutar svake garderobe, neočito one kreirane za toplu sezonu.

Dok jesen i zima teže klasičnim krojevima i neutralnim ili tamnijim bojama, proljeće i ljeto u svijet haljina unose raznolikost boja i uzoraka te razigranost silueta i krojeva.

Nova sezona, uz uvijek prisutne klasike obojene monokromnom paletom i cvjetnim uzorkom, jednostavne modele haljina transformisala je uz pomoć detalja koji nose najistaknutije trendove sezone.

Kolekcije poznatih dizajnera tako su ispunili modeli koje krase raskošni volani, off the shoulder silueta, otkrivena ramena, saten, ružičasta boja i gingham uzorak. Iako su nerijetko trendi detalji jedino istaknuto unutar poznatih krojeva, ženstvenost i romantičan karakter haljina u nekim su modelima dodatno naglašeni istovremeno vrlo efektnim i klasičnim mašnama.

U svijetu haljina jednostavne mašne su ove sezone, osim uloge romantično dekorativnog detalja, preuzele i odigrale ulogu naramenica, ušle u same linije krojeva te dodatno naglasile popularne off the shoulder siluete i krojeve na jedno rame.

