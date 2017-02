Melanija Erić : Puna sam ideja pa ne pratim blogere (FOTO)

BANJALUKA - Ukoliko posao radite srcem i u svoje radove zaista utkate dio duše, osjetite uzbuđenje i leptiriće u stomaku dok radite, onda znajte da je to pravi posao, poručuje dizajnerka Melanija Erić iz Banjaluke, koja kreativnost iskazuje na neobičnim haljinama i suknjama.

Ideja za izradu unikatnih sukanja došla je sponatno, jer se godinama bavila dizajniranjem i pravljenjem vjenčanica, ali se u tome, kako kaže, nije mogla dovoljno izraziti.

"Radila sam vjenčanice, a suknjice sam kreirala usput, onako za svoju dušu, jer sam u tome prepoznala sebe. Bilo mi je uzbudljivo raditi na njima, a uzbuđenje je raslo sa svakim dodatnim detaljom. Izložila sam ih s vjenčanicama i one su odmah naišle na pozitivne reakcije dama", prisjeća se Erićeva.

Osim neobičnih sukanja, počela je da kreira i haljine s rustikalnom notom, koja im daje eleganciju, a ujedno i ležernost, te su tako prilagođene i damama s najistančanijim modnim ukusom.

"Uvijek sam voljela da budem nekako svoja u tim kreacijama, u svakoj haljini sam vidjela sebe i, da budem iskrena, nije mi bilo stalo do mišljenja drugih, ali kada su komentari bili pozitivni to mi je bila dodatna motivacija", dodala je ova dizajnerka.

Kretivnost je naslijedila od baka, koje su bile vrsne šnajderice, a ideje za modne detalje je upijala od tetke, koja ju je naučila i tehnički dio posla u vezi s dizajniranjem i ručnim šivenjem.

"Odlučila sam se više posvetiti dizajniranju unikatnih sukanja, haljina, tunika, a planiram kreirati i pantalone i marame. I dalje ću dizajnirati vjenčanice, ali ne toliko kao dosad", ističe ona.

Prema njenim riječima, nakon ručnog ušivanja završni dio posla joj obavlja profesionalna šnajderica kako bi svi komadi odjeće imali kvalitetnu završnu obradu, a njihova cijena kreće se od 60 KM pa naviše.

"Puna sam ideja i zbog toga ne posjećujem modne blogove niti pratim šta ostali rade, plašim se da mi to ne poremeti moje zamisli. Volim biti svoja jer to daje i pečat kreacijama. Voljela bih da moj posao zaživi i da jednog dana svoju kolekciju javno prikažem. Zasad sve ostaje na mojoj Facebook stanici 'Melani dizajn'", prča Erićeva.

Inspiracija joj najviše dolazi noću, te je blok s crtežima uvijek u njenoj blizini.

"To uzbuđenje koje me prati kada planiram neki komad odjeće i leptirići u stomaku koje osjetim dok na lutki uklapam tkaninu i pravim nabore i faltnice, znak je da radim pravi posao koji me ispunjava", kaže Melanija.

Bločić za crtanje haljina ima i njena petogodišnja Lola, koja zajedno s mamom crta haljine za lutke, a ona će po svemu sudeći naslijediti porodičnu krativnost.