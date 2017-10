"My Little Pony" torbica od hiljadu dolara

Od "McDonald's" tema, do "Loony Tunes", "Candy Crush" i "Super Mario" motiva, dizajner "Moschina" Džeremi Skot konstantno dobija inspiraciju na neočekivanim mjestima i kreira zaista neobične kolekcije. Ovog puta, inspirisan je omiljenim crtanim filmom brojnih djevojčica "My Little Pony".

Poniji pastelnih boja krase odjeću i aksesoare proljeće 2018. "Moschino" kolekcije, koja kao kontrast nudi šiljke, bodlje, kožu i lance, kreirajući tako izgled pank princeze. Komad koji se definitivno izdvojio u ovoj postavci je torbca, koja je u obliku plastične kutije za ručak.

Naravno, ova verzija je napravljena od kože i nosi cijenu od skoro hiljadu dolara.