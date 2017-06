Nosi se blunt lob

Kada govorimo o frizurama koje su obilježile određen period, ovo aktualno definitivno bi obilježila vladavina bob i lob frizura.

Njihova popularnost unazad nekoliko godina tolika je, da su na ove popularne stilove prešle i brojne poznate osobe, a zvijezde su zatim na promjenu potakle i žene koje do prije nekoliko godina nisu ni pomišljale skratiti svoju prekrasnu dugu kosu. Ipak, val promjena kompletno je zahvatio scenu, a bob i lob postali su poželjniji od bilo koje druge frizure i k tome omiljeni zbog mnogo lakšeg održavanja frizure.

Da u 2017. nastavljamo u istom tonu što se tiče trendova u kosi, već smo vam pisali. Bob se ove godine nosi na tri načina: sa šiškama, klasičnog reza s kojim otkriva pogled na vrat i u frenchie stilu. Varijacije su to na jedno te istu temu, koja i dalje izaziva veliki interes beauty publike. A za to vrijeme, šta je s lobom, pitate se? On nije ništa manje omiljen.

Posljednji proljetni mjeseci ponovno su ga gurnuli u prvi plan i učinili ‘the’ frizurom pred-ljetne sezone. Sada se nosi takozvani blunt lob, odnosno lob koji ima ravan i oštar rez, a stilizovan je u vrlo glatkom i ravnom ‘sleek’ stilu. Kosa se šiša na nivo malo iznad ili malo ispod ključne kosti, a iako rez smatramo ravnim, poznati frizerski stilist Dominich Pucciarello savjetuje kako bi s unutrašnje strane kosa ipak trebala imati slojeve, kako bi se cijelom lobu dalo na dinamici.

(Jurnal.hr)