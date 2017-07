Ovaj bikini je pravi hit na Instagramu

Odvažne i samouvjerene dame obožavaju da nose neobične odjevne kombinacije, a ovo ljeto se jedan kupaći kostim izdvojio kao must have komad sezone.

Svake godine se pojavi model kupaćeg kostima koji postane pravi hit. Do sada su se nosili modele sa pertlama na vezivanje, trakicama koje su se usjecale u tijelo, kostimi sa dodacima nakita, ali i sa dubokim gaćicama, ove sezone stiglo nam je nešto sasvim drugačije.

Jdinstveni bikini sa kačenim cvjetovima, koji je veoma brzo postao jedan od najtraženijih komada.

Osim što će ga svi primjetiti, gornji dio se može odlično kombinovati uz pantalone ili suknju visokog struka.

This @ASOS bikini screams pool party vibes! It's so cute pic.twitter.com/K1BGHPbF0U