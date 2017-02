Pet savjeta za savršeno oblikovane obrve

Trend koji hara zadnjih godinu dana je japansko iscrtavanja obrva, ali još uvijek postoje i one žene koje vole da to same odrade.

Počupane ili prejako iscrtane obrve ne izgledaju prirodno, stoga je bitno posvetiti se pravilnom oblikovanju obrva. Donosimo vam par savjeta:

1. Odredite početak obrva

Koristite olovku za oči koja će vam pomoći u oblikovanju kao i u ocrtavanju rubova obrva.

Prislonite je okomito uz nos tako da dodiruje nosnicu i unutrašnji rub oka, te povucite crtu na mjestu gdje se olovka spaja s vašim obrvama. To mjesto bi trebalo biti početak vaše obrve.

2. Odredite luk obrva

Luk obrve zavisi o prirodnom rastu, kao i o vašem ukusu. Najviši dio luka određuje se tako da olovku položite od vrha nos te po sredini zjenice. Mjesto na kojem se olovka spaja s vašom obrvom, trebao bi biti najviša tačka obrve.

3. Odredite dužinu obrva

Kao što je vrlo bitno gdje obrve počinju, tako je bitan i njen kraj. Kako biste odredili idealnu dužinu vaših obrva olovku stavite dijagonalno uz nosnicu i na vanjski ugao oka. U toj ravnini trebao bi se nalaziti i završetak vaše obrve. Rub zacrtajte olovkom.

4. Način čupanja obrva

Prije početka čupanja nakvasite ručnik toplom vodom te ga 2 minute držite na obrvi kako bi se pore raširile i time olakšalo čupanje. Koristite pincetu, kremu za čupanje ili vosak.

Pratite prirodnu liniju obrva te dlačice čupajte iznad i ispod obrva.

5. Održavajte željeni oblik obrva

Kad ste primijenili sva dosadašnja upustva pobrinite se da obrve ostanu takve. Ne smijete dopustiti da obrve izgube željeni oblik, te redovno čupkajte novo izrasle dlačice. Svakodnevno koristite četkicu za češljanje obrva, te ih dodatno istaknite olovkom za obrve - uvijek birajte malo tamniju od boje vaše kose.