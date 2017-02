Pet trendova koje će biti IN ove godine, i pet koji će biti OUT (FOTO)

Sa početkom godine uvijek radoznalo istražujemo na temu trendova šta nas to novo čeka, a šta definitivno možemo spakovati na dno ormana.

Odgovore nam ovaj put nisu dali dizajneri, već modni stručnjaci koji rade na polju trgovine i marketinga i to u najvećim prodajnim modnim centrima ili robnim kućama poput: Saks Fifth Avenue, Bloomingdale's i The Shoebox.

I to je moždai najbolji odgovor ako nas pitate, ko će bolje od ljudi koje se bave nabavkom garderobe znati šta će se to ove godine nositi.

Evo malog insajdera koji vam pomaže da razdvojite bitno od nebitnog na početku nove sezone i investiate u prave one zaista vredne komade.

IN: Pruge

Pruge su ekvivalent onome što je nekada bila bijela majica. Ovaj trend svake sezone iznova i iznova oživljava i vidu debelih tankih, jednobojnih, raznobojnih, na suknjama, majicama, hlačama. I tako će se nastaviti i ove godine.

IN: Efektne patike

Patike sa intersantnim printovima, šljokičavim detaljima ili jednostavno one nešto drugačijeg oblika: poput platforme, biće i te kako popularne. Već nekoliko sezona nose se u uz različite stajlinge i kao neizbežan aksesoar. Ove godine trend se nastavlja i postaje još dominantniji.

IN: Umjetnički printovi

Šare na bijelim lanenim pantalonama koje izgledaju kao da je pored vas prošao Pikasa i obojio vam nogavice, biće must have komad. Prigrlite ovaj trend prije svih, jer ga predlažu velike modne kuće poput Roksande, Céline, J.W.Andersona, Proenza Schouler, Marni, Valentina.

IN: Trenerka

Ali kakvim trenerkama? Onima koje su krojene u vidu popularnih sportskih pantalona i nose se uz visoke potpetice i elegantne komade. Ovaj spoj različitih stajlinga biće vodeći trend u 2017. Odvažite se!

IN: Mules sandale

Prošle godine su se pojavile, ali ove definitivno dominiraju u svijetu obuće kada su u pitanju proljećna i ljetnja sezona. I to u svim formama, oblicima i od sviih materijala. Sa mini petom, kožne, satenske, plišane, sportske, elegantne. Ovo je jedan od glavnih trendova.

OUT: Korseti

Nosili smo ih preko košulja, sa opasačima, upertlane na leđima ili one modernije varijante za zipom sa strane, ali to je to.. Ako ste prošle godine pazarili korset, nažalost moramo vas obavijestiti da je to bila loša investicija.

OUT: Skinny jeans

Iako se ova promjena u modnom svijetu, makar u najvišim krugovima, pojavila joše prije nekoliko godina, a prethodne počela da uplivava i u svijet trendova za široke narodne mase, od ove godine skinny farmerke su konačno i zvanično OUT!

OUT: Visoke štikle

One prave ženstvene dame koje ne skidaju sa potpetica ni kada su u kući, neće biti oduševljene novim trendom koji nam je već došao prošle godine, a ovo postaje svuda zastupljen: to je blok štikla, kitten štikla i platforma, na kraju krajeva i sveopšta dominacija patika.

OUT: Haljine zvonstog kroja

Ovo se zapravo odnosi više na letnje mini haljinice čiji donji dio je blago zvonast ili takozvanog tulip oblika. Ovo je zapravo klasičan model romatičnih haljinica kakve se mahom nose na proljeće, kao i leti. Karnere na ovom kroju zamjenjuje asimetričan kroj.

OUT: Bijele patike

Iako je ovaj trend zapravo trajao vrlo kratko, nama se čini kao da je čitava vječnost prošla prije no što je konačno pao u drugi plan. Potpuno bijele patike u vidu klasičnog modela? Stvarno?

Mislimo da moda može bolje od toga. Zato ovaj trend sa radošću ostavljamo u 2016.

(Elle.rs)