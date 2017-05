Plisirane suknje opet dominiraju

Ukoliko želite da obnovite svoju garderobu nekim klasičnim modelom, odaberite laganu, lepršavu plisiranu suknju i nećete pogriješiti. Ovaj komad vratio se u velikom stilu na modnu scenu, tako da dominira u najnovijim kolekcijama najpoznatijih svjetskih kreatora.

Iako su ga proslavile dvadesete i pedesete godine prošlog vijeka, plisirani trend je nešto što se svako malo vraća u modu.

Nježne, lepršave, izuzetno ženstvene i višestruko upotrebljive plisirane haljine ove sezone se nose u svim dužinama, debljinama i asimetrijama.

Izbor je veliki, sa faltama različitih širina, ravnim ili stepenastim, tako da ćete sigurno pronaći model u vašem stilu.

Plisirana suknja savršeno odgovara u formalnim i ležernim kombinacijama, a modne blogerke je obožavaju nositi na obične bijele patike.

Nabori na haljini kreiraju posebnu formu koja čini da suknja leprša oko vas. Odličan razlog da se u njoj osjećate poput prave dive.

Bilo da je od šifona, svile ili nekog modernog "metalik" materijala, zavodljivo kratka ili romantično duga, plisiranu suknju možete da nosite u gotovo svim prilikama.

Ovaj praktičan komad odjeće možete da kombinujete na različite načine, ali imajte u vidu da vizuelno dodaje centimetre oko struka.

Nose se u svim dužinama, a najčešće su do koljena ili do poda. One su rezervisane za djevojke koje se žele istaći.

U kombinaciji sa bomber jaknom izgledaćete poput prave kulerice, dok ćete kožnom bajkerskom jaknom postići pravi "grunge" buntovnički stil.

Možete je nositi na sve od tankih majica do džempera i od patika do visokih potpetica.

Plisirana suknja definitivno je komad za stilsku igru i ovog proljeća. Takođe, dobar izbor su i plisirane haljine jer će učiniti da izgledate očaravajuće gdje god odlučite da idete. Mogu se naći u raznim dezenima i bojama. I najvažnije, veoma su lepršave i udobne.