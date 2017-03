Recept koji usporava starenje

Ćelije ljudskog organizma s godinama sve brže stare, propadaju i umiru.

To se događa zbog oštećenja izazvanih slobodnim radikalima i toksinima kao što su teški metali, nitrati, radionuklidi, kojima je organizam izložen, prenosi "alternativa-za-vas.com".

Ali taj proces starenja i te kako se može usporiti, tvrdi fizičar, matematičar, filozof i akademik Boris Vasiljevič Bolotov, kojeg nazivaju i “ukrajinskim Ajnštajnom”.

On smatra da je naš organizam samoregulirajući te da ima sposobnost samoobnavljanja i samoiscjeljenja. Nakon višegodišnjeg proučavanja ćelija ljudskog organizma i načina na koje se one mogu pomlađivati, osmislio je brojne terapije koje su se pokazale vrlo uspješnim.

Usporite starenje ćelija uz pomoć soli

Dr Balotov je otkrio procenat broja ćelija koje kod čovjeka ostare za godinu dana. Kod jednogodišnjeg djeteta broj takvih ćelija iznosi 1 odsto, kod sedmogodišnjeg djeteta taj postotak se povećava na 10 odsto; a kod čovjeka u dobi od 50 godina broj ćelija iznosi čak 40-50 odsto.

Na temelju vlastitih istraživanja osmislio je i sistem liječenja kojim se ćelije mogu regenerisati, a organizam pomladiti.

Stare, istrošene ćelije zamjenjuju se novima, koje nose snagu i vitalnost.

Prvo i najvažnije pravilo pomlađivanja jest da se poveća broj novih ćelija u odnosu na one stare i oštećene.

Recept za pomlađivanje dr. Bolotova je vrlo jednostavan.

Za to vam treba samo jedan sastojak – morska ili himalajska so.

Taj kuhinjski multipraktik se od davnina koristio kao lijek za razna oboljenja i tegobe. Recept dr Balotova za čišćenje i obnovu ćelija:

- Pola sata nakon jela stavite na jezik 1 gram himalajske soli. Pričekajte nekoliko sekundi da se otopi u ustima pa progutajte. Ovaj recept sa solju možete primjeniti nakon svakog obroka.

Kako djeluje morska so?

So podstiče lučenje enzima pepsina koji, osim što doprinose probavi, ubrzava eliminaciju starih ćelija, kao i onih oštećenih raznim toksinima.

Primjenom ovog recepta dr Bolotova podstaknućete lučenje želučanog soka, koji sadrži tvari potrebne za uklanjanje oštećenih ćelija iz vašeg tijela.

To će dati podsticaj vašem organizmu da se sam bori protiv štetnih toksina i ćelija tumora.

Ako budete ovaj recept praktikovali barem 6 mjeseci, broj novih ćelija u vašem organizmu će sve više rasti, što će se odraziti i smanjenjem bora na vašem licu.

Da li ste znali da su čak i stari Grci vherovali u čudesna svojstva morske soli? I oni su, naime, nakon obroka imali običaj otapati u ustima zrnca soli.

Dodatni savjeti:

Bolotov takođe savjetuje dodavanje malo soli na povrće, voće, zrnati sir i maslac. Ali pritom nemojte dodavati i ulje. Naime, ulje podstiče lučenje žuči, koja pak usporava pretvaranje otpadnih tvari u topive soli, koje se eliminišu iz organizma putem urina.

Kako biste dodatno podmladili svoje ćelije, što češće u prehrani koristite kupus, ren, koromač, bokvicu, kopar, djetelinu, koprivu, cimet, rotkvicu, korijandar, metvicu, senf, biber, morske alge, ginseng.

Možete konzumirati i sok od crne rotkve, rena, radiča ili korijena peršuna kako biste podstakli otapanje mineralnih soli koji se talože na krvnim sudovima te u žučnom i mokraćnom mjehuru.

Za dodatno podsticanje želučane kiseline konzumirajte ukiseljeno povrće poput turšije.

Balotov također ističe koliko je morska so zdrava za kožu. Na primjer, nakon korištenja saune tijelo možete namazati medom u koji ste umiješali himalajsku so. To će vašu kožu učiniti glatkom i elastičnom.

