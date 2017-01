Režimi koji uništavaju vašu kožu

Svi griješimo na ovom polju, a što je najgore, to je uglavnom nesvjesno.

Pazite na svoju kožu i ona če vam uzvratiti. To znamo. Tek ponekad je zanemarimo, uglavnom kada smo previše umorni.

Međutim, možete pretjerati i sa previše njege, a možete biti i savršeno nesvjesni koliko neke male stvari štete vašoj koži.

Zato vam iz departmana ljepote i njege lica, donosimo svježe vijesti, koje kažu sljedeće:

Ne posvjećujete dovoljnu njegu koži

Jutarnje zapljuskivanje lica vodom neće učiniti puno dobrog za vašu kožu, jer vjerovali ili ne, tokom noći masti na koži se sakupljaju i neophodno je da ih uklonite tonikom ili gelom za čišćenje lica. Kozmetičari smatraju da griješimo ukoliko lice čistimo samo uveče pred spavanje.

Da bi proizvodi koj nanosite na kožu bili maksimalno efikasni, poput dnevne kreme recimo, neophodno je da lice prethodno bude potpuno čisto.

Koristite grube proizvode

Ne pretjerujte sa pilingom. U zavisnosti koliko šminke na dnevnom nivou koristite, trebali biste znati po sebi i svom tipu kože, koliko vam je intrnzivne njege potrebno.

Ako ste od onih koji tečni puder svako jutro nanose na lice, onda je neophodno da mnogo veću pažnju posvetite pravilnom čišćenju kože. Pranje lica tonikom ili gelom je obavezna stavka na vašem dnevnom beauty meniju, kako uveče, tako i ujutru, to sigurno znate.

Međutim, sa pilingom nemojte pretjerivati. Dovoljno je da jednom u toku nedjelje uradite ovu vrstu čišćenja kože lica. U suprotnom biste mogli iziritiarti kožu, ali i same pore koje umiju biti osjetljive, te izazvati suprotan efekat, zapušivši ih.

Iritirate osjetljiva mjesta

Koliko ste puta samo pročitali da bubuljice treba ostaviti na miru i čekati da se same povuku, jer će se to svakako dogoditi. No, teško je oduprijeti se. Naročito kada jutarnje sunce zapljusne kupatilo, a vi se nađete ispred ogledala suočeni sa malom crvenom nemani!

Deramatolozi kažu sljedeće: Ako je bubuljica bolna na dodir i vaši pokušaji da bilo šta uradite sa njom izazivaju dodatno crvenilo (i vaš obavezni bes naravno), onda je vrlo vjerovatno u pitanju cista i stvarno treba da je pustite da sama prođe. Možete je ubllažiti korišćenjem proizvoda koji sadrže benzoyl peroxid.

Koristite šminku kojoj je istekao rok ili alate koji su prljavi

I ne, to nisu samo četke za nanošenje rumenila i bronzera ili sunđeri za nanošenje pudera. To su i svi ostali aplikatori kojima nanosite sijenke za oči recimo. Bočica alkohola je zaista ij jeftina, vatu i tufere već posjedujete, zašto onda i ove stvarčice ne bi stajale u vašoj kozmetičkoj torbici?

Bakterije i odumrle ćelije kože nalaze na svim aplikatorima koje posjedujete, očistite ih! Ne nanosite na svoje svježe oprano lice slojeve bakterije. To je pogrešno na toliko nivoa, a koža će vam to ubrzo i staviti do znanja.

Zanemarujete usne

Kada je u pitanju nega kože lice, nekako zanemarimo usne. Ipak, one su važan dio lica i uvek se trudimo da ih prikažemo u najboljem mogućem svjetlu, zar ne? Zbog čega im treba posvetiti posebnu pažnju. Prvo i osnovno: Usne njegujte kao i ostatak kože. Tonikom za čišćenje očistite i njih, piling stavite i na usne i svakako ih mažite balazom za usne nakon svakog čišćenja. I njima je potrebna dnevna njega. Takođe, potrebna im je i zaštita od sunca, kremu ili balzam sa spf faktorom obavezno stavljajte i na usne.

Koristite neodgovarajuće proizvode

Najčešće greška koju pravimo jeste ta da mislimo kako je to maksimum koji određeni proizvod može da nam pruži i smatramo kako je zapravo problem u našoj “užasnoj” koži.

Ono što treba da učinite u ovakvoj situaciji (u kojoj smo se svi našli) jeste da prosto odustanete od tog proizvoda i počnete sa korišćenjem nekog drugog, ne samo od drugog proizvođača, već i generalno možda neki proizvod koji nikada niste koristili do sada. Danas je ponuda zaista velika, probajte nešto novo. Kao što je na primjer ulje za njegu licu i dubinsku hidrataciju ili recimo serum sa antioksidantima koji se nanosi na svježe oparano lico i pomaže održavanju mladolikosti, elastičnosti, ali i generalnog izgleda kože.

(NN/elle.rs)