Romantičnim haljinama zaludio region

U moru trendova koji dolaze i prolaze svaka žena sanja o onoj čarobnoj, ženstvenoj halji-ni u kojoj će sav njen šarm isplivati na površinu i u kojoj će se osjećati kao prava princeza.

Talentovani Mihailo Anušić, koji stoji iza poznatog brenda "Mihano Momosa", upravo taj ženski san pretvara u javu, pa ne čudi što sve više žena iz regiona priželjkuje da ima barem jedan njegov model u svom gardero-beru.

U njegovom modnom carstvu prepunom čipke, perja, mašni, pastelnih boja, cvijeća, bisera i ostalih magičnih detalja svaka žena može da pronađe nešto za sebe.

Anušić je prije sedam godina uplovio u mo-dne vode i ostvario vrtoglavi uspjeh. U početku nije imao nikakvih dodira s modom.

"Slučajno sam počeo da se bavim poslom stiliste i to je bio prvi korak, koji me približio ovom poslu. Posle nastupa na Fashion Weeku 2011. godine za kratko vreme sam prešao put od potpuno anonimnog momka do nekog čije kreacije želi sve više žena. To je bio potpuni šok za mene", kazao je on.

Njegov brend "Mihano Momosa" postao je prestiž među ženskom elitom u Srbiji, a brzo se proširio i van granica te zemlje.

Mihailo danas ima svoj modni studio u Novom Sadu i stranicu na Instagramu koja broji preko 230.000 pratilaca.

Njegova glavna misija je da vrati ženstvenost na modnu scenu, pa tako za izradu jedne haljine satkane od perja, čipke i kristala ponekad utroši i do dva mjeseca kako bi svaki detalj doveo do savršenstva.

Njegove modele najčešće biraju buduće mla-de, koje žele da svadbeni dan pretvore u bajku.

Pored haljina, Mihailo kreira košulje od glatke i nježne svile, pufnaste suknje ukrašene ružama, bundice od perja, zvoncare od prozirnog tila ukrašene svjetlucavim pahuljicama i još mnogo autentičnih modela.

Što se boja tiče, uvijek je vjeran pastelnim ni-jansama kao što su puderasta svijetloljubičasta, bež i bijela.

Kako je rekao u jednom intervjuu, savremena i snažna žena koja se uspješno nosi s izazovima modernog svijeta, ali u srcu je i dalje djevojčica i sanja snove svog djetinjstva" uvijek mu je na pameti kada stvara.