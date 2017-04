Savjeti iz svijeta mode: Dobra torba i naočare izvlače look

Neke djevojke uvijek izgledaju svjetski, čak i kada nose garderobu koja nije skupa niti moderna.

Ako ste u besparici, daleki su dani do novog džeparca, a osjećate se da vam treba promjena, pomoći će vam ovi modni trikovi.

Torba i naočare

Kupite jeftiniju majicu, ali investirajte u skuplju torbu ili sunčane naočare.

To ne znači da svaka torba ili sunčane naočare koje kupite na onim štandovima dok ste na moru moraju biti brutalno skupi, ali ipak odvojite koju marku više za lijepu torbu i "cvike" koje ćete nositi često, a koji će podići svaku kombinaciju za koju se odlučite. To su komadi koji izvlače look.

Urednost

Vjerovali ili ne, uredan izgled je presudan. Čista ili lijepo počešljana kosa skupljena u rep, zavezana gumicom koja nije u nekoj ludoj boji, izvući će one dane kada ne izgledate "najbolje".

Kao pomoć tu je i malo šminke te lak na noktima. Iako vam se ne da da uložite više vremena u dotjerivanje, ovo su mali trikovi koje znaju apsolutno sve cure čiji outfiti izgledaju skuplje nego što to zaista jesu.

Nakit

Ako želite glamurozniji izgled, ne stavljajte nakit samo tokom vikenda. Profurajte ga u školi jer je upravo on tajna koja će svaku modnu kombinaciju "podići na drugi novi".

Dugmići

Stavljanjem novih dugmića na svoju omiljenu jaknu ili majicu totalno će ih osvježiti i dati im izgled "novog".

Izbjegavati smeđu boju

Smeđu boju rijetko ko može dobro iznijeti, pogotovo kada je riječ o majicama. Izgleda sumorno te će svaki outfit koji nosite učiniti još umornijim. Boje poput bijele, crne, žute ili crvene su one koje će dati ono nešto vašem looku.

Bez loga

Velike oznake modnih marki nose samo ljudi bez ukusa. Koliko god mislili da je pokazivanje loga vaše majice ili hlača totalno cool stvar (neka svi znaju gdje ste ih kupili), zapamtite da niste reklamni pano.

Tekstura

Čipkasta majica ispod neke majice ili teksas košulja ispod kožne jakne igranje raznim zanimljivim materijalima je ono što će istaknuti vaš outfit.

Dobar kroj

Iako se nalazi na zadnjem mjestu, ovo je pravilo BROJ 1. Ako neka odjeća dobro izgleda na vama, bez obzira na to da li je riječ o hlačama od 20 maraka ili 200 maraka, to je recept koji će ono što nosite učiniti "skupljim". Kad se dobro osjećate, dobro i izgledate.