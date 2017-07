Šortsevi za dugo toplo ljeto

Šortsevi su ove sezone popularniji nego ikada ranije, sudeći bar prema najnovijim kolekcijama najpoznatijih svjetskih dizajnera.

Bili od teksasa, platna ili nekog drugog laganog materijala, savršen su izbor za duge i tople ljetne dane, ne samo za šetnju po plaži, nego i za grad, pod uslovom da je model duži i širi.

Iskombinujte ga uz bluzu, sandale sa zatvorenim prstima ili baletanke i efektnu ogrlicu ili prsten.

One interesantnije i nešto poželjnije su tirkiznoplave, elegantne boje pudera, vatrenocrvene ili žarkonarandžaste. Ako je riječ o dnevnoj varijatni, potrudite se da ne budu jako elegantne, te da budu svjetlijih boja.

Za one koji "boluju" od viška kilograma bijela baš nije najbolji izbor. One mogu posegnuti i za crnima, ali neka ostatak garderobe bude vedriji.

Možete ih nositi uz starke, sandale sa platformom, štiklom ili ravne, kao i uz baletanke. Uvijek ste na dobitku. Uz štikle će definitivno ići najbolje. Naglasiće vaše noge i podignuti zadnjicu i izgledaćete neodoljivo seksi. Takođe, uz kratku košulju na prugice i prslučić imate pravu poslovnu kombinaciju i to bez nekog prevelikog truda.

Uz ove savjete i trikove brzo ćete pronaći onaj koji najbolje pristaje vašoj građi tijela i u kojem najbolje izgledate.

Za djevojke i žene koje vole baggy odjevne komade i najčešće ih nose, a nemaju izražene obline, najbolji je boyfriend model šortsa. Širi, ravno sječeni šorts učiniće da vizuelno kukovi budu malo veći, što će pojačati notu ženstvenosti, a osim toga noge će izgledati duže.

Za pripadnice ljepšeg pola s figurom pješčanog sata, odnosno za one koje imaju izražene obline, posebno kukove, najbolji su širi šortsevi dubljeg struka. Oni stvore takav vizuelni efekat da se obline malo smanje, a struk se ujedno naglasi, tako da žene u njima izgledaju jako privlačno i seksepilno.

Djevojke koje su građene u obliku kruške trebaju malo elegantniji, ali i šorts koji krojem podsjeća na mini suknju. S višim strukom, koji naglašava struk lagano se šireći prema butinama, neutralizuju kukove i daju veoma lijep izgled. Da bi se dobio potpuni efekat, uvijek u njega treba uvući majicu ili bluzu i tako postići balans, kada je ova građa u pitanju, ali i moderan look. Ako želite da izgledate više i vitkije, treba da obučete kraći šorts. To ćete postići sa šortsevima plitkog struka, kraćih nogavica, užih, ali ne sasvim uz nogu. S druge strane, visoke djevojke mogu nositi razne modele šortseva. Ipak, najbolje će im stajati elegantnije bermude, dužine iznad koljena i to ravnog kroja. U njima će postići savršeni balans za svoju figuru, a osim toga mogu ih nositi uz najrazličitije odjevne komade i kombinovati s različitiom stilovima, od patika do visokih potpetica.

Ako planirate večernji provod, savršen izbor je šorts od vještačke kože ili teksasa sa cvjetnim aplikacijama, bluza koja otkriva ramena ili majica s printom i visoke potpetice. U takvim kombinacijama nema šanse da prođete neprimijećeni.

Modni kreatori su za ove prilike namijenili i svilene hlače visokog struka. To može biti i odijelo s kratkim hlačama. Za svečanije prilike kratke hlače od finijih materijala kombinujte uz svileni top, elegantne sandale koje će vizuelno izdužiti nogu, te modernu pismo torbicu.