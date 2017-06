Viktorijini anđeli savjetuju kako da se pripremite za plažu

Alarm ljeta već uveliko zvoni i vrijeme je da polako pripremamo tijelo za plažu! Počećemo laganom detoksikacijom, vježbanjima, ali i savjetima i to od koga drugog, nego od njih! Od ljepotica u pravom smislu te riječi, koje imaju tijelo za poželjeti.

One su Victoria’s Secret Angels i njima sve ide od ruke. Lijepe su, uspješne, putuju i njihovo tijelo je odmah spremno za visoke temperature, more i plaže. Ljubomorni smo do neba, ali olakšavajuća okolnost je ta da su neke od njih podijelile body trikove i mi ćemo ih prihvatiti odmah.

Od toga kako da hidrirate kožu, pa do posljednjeg body-transforming workout treninga, “anđeli” su tu i uče nas. Pa, da vidimo šta imaju da nam kažu…

1. Adriana Lima

“Za one koji ne vole trčanje, žao mi je cure, ali morate. Vidim da samo 30 minuta na traci daje velike rezultate. Ako baš, baš ne volite, kupite zanimljivu odjeću za vežbanje ili pronađite svog partnera u trčanju. Sigurno pomaže!”

2. Jasmin Tuks

Ljepotica nas savjetuje da prije odlaska na plažu obavezno stavimo kremu za sunčanje! Učiniće našu kožu ljepšom i sjajnijom!

3. Aleksandra Ambrosio

Za Alekandru ključ leži i odabiru kupaćeg kostima. “Izaberite kostim u kom možete ležati na plaži i pjesku, sunčati se, ali i igrati odbojku.”

4. Džozefina Skriver

Beauty tajna Džozefine leži u hidrataciji i to ne samo mazanju kože, već u tome što morate unositi dovoljno tečnosti – vode, negaziranih pića, prirodnih sokova.

5. Marta Hant

Anđeo ima za vas najpraktičniji savjet – dan ili noć prije odlaska na plažu obavezno vježbajte! Marta je ubjeđena da ćete vidjeti drastičnu razliku i preporučuje miks vježbi da bi vaše tijelo bilo oblikovano.