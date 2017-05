Zelene formule za ljepotu

U kozmetičkoj industriji stvari se razvijaju nevjerovatno brzo. Po svemu sudeći, uskoro ćete moći da zaboravite na arganovo ulje – počećete koristiti preparate bazirane na nedavno otkrivenim, izuzetno efikasnim sastojcima iz prirode.

1. Za prirodni pH balans: Amonijak-oksidirajuće bakterije

Ove korisne bakterije (AOB), koje se inače prirodno nalaze u koži, uravnotežuju pH vrijednost kože i jačaju njen zaštitni sloj. Do kraja godine – ovaj tip bakterija naći će se u sastavu gotovo svakog lipbalma (bar u SAD), kao sredstvo koje savršeno rješava problem sa suhom i ispucalom kožom usana.

2. Za regeneraciju: Jonska voda

Najnoviji termin u krugovima stručnjaka za ljepotu jeste jonska voda. Kapljice vode, obogaćene mineralima i hranjivim materijama iz vazduha i biljaka, vezuju za sebe vlagu u koži. Stručnjaci iz kompanije Estée Lauder već su kreirali jonsku vodu s kalcijumom i magnezijumom, koja jača zaštitni sloj kože i ubrzava procese regeneracije.

3. Za dubinsku hidrataciju: Citrullus vulgarisx

Pod ovim latinskim nazivom krije se lubenica. Budući da je superkorisna i da ima nisku cijenu, ova ukusna ljetna poslastica uskoro bi mogla zamijeniti kokosovo ulje (vrlo skupo). Kao izuzetno bogat izvor vitamina A i C, ekstrakt lubenice djeluje blagotvorno na kožu, ujednačavajući njen ton i teksturu. Određene američke kozmetičke kuće već su ga uključile u formulacije svojih maski za lice. Budući da je Beyonce investirala u startap brend (WTRMLN WTR), uskoro bi se specijalna vodica za lice mogla proširiti cijelim svijetom.

4. Za sjaj: Prokulice

I on je novi zeleni favorit u njezi kože, i to zbog bogatog sadržaja antioksidansa, protivupalnog vitamina K i vitamina C, koji stimuliše produkciju kolagena. Među kozmetičkim preparatima sa svjetski poznatim imenom Bobi Braun – već se nalazi jedan za obnavljanje svježine i sjaja kože, koji sadrži ekstrakt prokulica. No, ne sumnjamo da će ih u budućnosti na tržištu biti sve više.

5. Za sve: Ulje mongona

Mongon… šta je to? Nije vam poznato?! Ovo egzotično voće ovalnog oblika još je jedan inovativni sastojak kozmetike za njegu lica. Ekstrakt sjemenki manketi drveta iz afričkih savana jeste uljana materija s visokim sadržajem polinezasićenih masnih kiselina, koje sprječavaju gubitak vlage iz kože. S obzirom na to, nije ni čudo što eksperti tvrde da će ovo ulje postati neizostavni dio brojnih kozmetičkih proizvoda za lice, tijelo i kosu. Osim toga, eksperti su utvrdili da alfaeleostearična kiselina, koju ulje sadrži, štiti od UV zračenja.

(NN/ljepotaizdravlje.hr)