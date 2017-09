Kako postati bolji frajer?

Gotovo svaki muškarac (tajno ili javno) ima želju da bude dobar frajer. U slučaju kada je dobio potvrde da to i jeste, onda bi moglo još malkice pa da bude još bolji. To je prirodna stvar i potpuno je isto i sa ženama, nema sumnje.

Ukusi se razlikuju po pitanju spoljašnjeg izgleda i interesovanja, ali ovo su stvari koje se cijene i koje djevojke smatraju vrlo bitnim karakteristikama dobrog frajera.

Nauči da kuvaš!

Nije nenormalno i nije to samo za djevojke, mame i žene. Kuvanje je i za muškarce! Ne treba spominjati najpoznatije muške kuvare širom svijeta i koliko puta smo tokom gledanja "24 kitchen" čuli rečenicu: "Udala bih se za njega, još juče!". Kuvanje je za sve nas. Ali kada muškarac zna i hoće da kuva onda on dobija na seksipilu. Ne samo da pokazuje interesovanje za kombinovanjem ukusa, određivanjem mjere i estetskim momentom nego on time govori i da voli da uživa u hrani. To je sasvim sigurno plus kod djevojaka.

Fizička aktivnost!

Ne mora teretana i ne mora bildovanje, steroidi, itd. Može planinarenje, roleri, trčanje i slično. Znamo da fizička aktivnost dobro utiče na hormone sreće i da se poslije svakog vježbanja osjećamo bolje i zadovoljnije. Takođe djevojke mnogo više vole momke koji vode računa o svom tjelu nego trutove i one koji su stalno umorni. Sa vježbanjem samo treba početi i neko vrijeme istrajati a onda to postane dobra navika.

Obrazuj se!

Ne mora svako da zna sve o svemu da bi bio zanimljiv i interesantan. Ali zato svakog mora nešto da interesuje i svako mora da je stvoren za nešto. Šta god da te zanima, obrazuj se u toj oblasti. Vrlo je privlačno slušati muškarca kako lijepo i pametno priča o nekim stvarima. Takvo znanje i informisanost pokazuju njegovu ozbiljnost i želju da bude prisutan u oblasti koja ga zanima. Puno je onih koje ništa ne zanima i to ne samo da je dosadno nego je i iscrpljujuće provoditi vrijeme sa takvim osobama.

Budi plemenit!

U današnje vrijeme makar to nije teško ukoliko to želiš. Izazova je na svakom koraku, od davanja krvi, preko pomaganja ugroženima pa sve do zbrinjavanja napuštenih kućnih ljubimaca. Ako imaš i trunku slobodnog vremena (a to sigurno svi imamo) samo treba da odabereš oblast koja ti je najbliža i da nekako pomogneš. Ne samo da ćeš biti bolji frajer drugima nego i sebi, što je najvažnije. Briga o drugima i o onima kojima je pomoć potrebna od nas pravi bolje ljude i nabacuje nam onaj iskren osmeh na lice. Takav osmeh apsolutno imaju dobri frajeri!

(MuskiMagazin.com)