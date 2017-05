'Molekularni kondomi' - muška kontracepcija nove generacije

Muška kontracepcija se nije promijenila decenijama - postoje kondomi i vasektomija. Nauka je, međutim, i na tom polju napredovala, pa su istraživači sa kalifornijskog Univrziteta Berkli osmislili kontracepciju za muškarce zasnovanu na hemijskim jedinjenjima.

Prošle godine je otkriveno da je muška kontracepcija primjenjena injekcijom gotovo jednako efikasna kao i ženska. Ispitanici su, međutim, imali određene nuspojave, kao što su pojava akni i probavnih smetnji, pa i nagle promjene raspoloženja, inače uobičajene nuspojave ženske kontracepcije.

Novo istraživanje iz Kalifornije, objavljeno u magazinu Proceedings of the National Academy of Sciences, pokazalo je da dvije hemikalije koje se koriste u narodnoj medicini mogu da pomognu u blokiranju oplođenja jajnih ćelija, što može biti efikasna alternativa kontracepciji baziranoj na hormonalnim promjenama.

Kalcijum koji se nalazi u muškoj spermi (CatSper) odgovoran je za aktivaciju hormona progesterona. Istraživače je zanimalo da li može da se spreči aktivacija katspera, pa su se usmjerili na prirodne molekule slične steroidima, uključujući i pristimerin (koji se nalazi u biljkama) i lupeol (hemijsko jedinjenje koje nalazimo u biljkama i voću kao što je mango).

Nakon testiranja, zaključili su da oba jedinjenja utiču na broj aktivnih spermatozda i da "pristimerin i lupeol mogu da djeluju kontracepcijski sprečavanjem hiperaktivacije sperme, čime se sprečava oplodnja".

Ta hemijska jedinjenja bi mogla da se koriste kao uniseks kontracepcija, koja bi funkcionisala slično kontracepciji u hitnim slučajevima, s tom razlikom što može da se uzme prije ili poslije odnosa. Kontracepcija bi mogla da se primjenjuje na sličan način kao flaster ili vaginalni prsten.

"Budući da mala koncentracija ova dva hemijska jedinjenja efikasno blokira oplođenje, ova vrsta kontracepcije bi mogla da postane nova generacija kontracepcije koju smo nazvali molekularni kondomi. Ako je već moguće koristiti male količine hemijskih jedinjenja dobijenih od biljaka, koja su potpuno bezbjedna i bez hormona, da bismo spriječili neželjenu trudnoću, to je mnogo bolja opcija od kontracepcije koju danas koristimo", zaključuje Polina Liško, docent molekularne i ćelijske biologije.

