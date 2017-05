Snažne grudi za samo 5 minuta dnevno

Nemate više pravo na izgovor o tome kako nemate vremena za trening. Zahvaljujući efikasnom programu od svega 5 minuta dnevno ostvarićete željene fitnes rezultate i ojačati mišiće grudi.

Treninzi u teretani su konstantna borba između stvari koje želite i stvari koje su vam stvarno potrebne. U tom međuprostoru vježbači često zanemaruju rad na takozvanim slabim tačkama i drže se uobičajnih rutina. Mnogi od njih nakon nekog vremena odustaju od treninga uz izgovor kako nemaju vremena za te aktivnosti.

Međutim, čak i uz minimalnu posvećenost i redovnu fizičku aktivnost mogu se postići odlični rezultati. Ovaj efikasan trening koji ne zahtijeva dodatnu opremu nastao je kao dio priprema kanadskih specijalaca. U pitanju je fitnes izazov sa sklekovima koji uključuje povećanje obima rada koji pritom snažno pogađa sve grupe pektoralnih mišića.

Petominutni izazov sklekovima

Prvog dana radite sklekove što više možete. Napravite pauzu od 60 sekundi, a zatim pređite na drugu seriju sklekova do otkaza. Računajte samo one sklekove koje ste odradili u punom opsegu. Kada osetite umor i nemogućnost pravilnog izvođenja vježbe, prestanite sa radom. Izbrojte ukupan broj sklekova koje ste uradili. To je početna tačka.

Na primjer, ako ste bili u mogućnosti da uradite 20 savršenih sklekova u prvoj seriji, a zatim recimo 13 u drugoj seriji, vaš ukupan broj će iznositi 33 (20+13). Kada ste odredili taj početni broj, dodavaćete po jedan sklek svakog dana u narednih 90 dana. Dakle, drugog dana uradite 34 skleka, trećeg dana 35 sklekova a četvrtog 36 sklekova.

Ritam ovog programa izgleda ovako: radite što više pravilnih sklekova u prvoj seriji. Zatim uzmite pauzu od 60 sekundi a onda u drugoj seriji takođe uraditi maksimalan broj sklekova. Odmorite se dodatnih 60 sekundi i nastavite sve dok ne dođete do zadatog broja sklekova za taj dan. Vodite računa da mini trening ne traje duže od 5 minuta.

Ovu rutinu radite 90 dana kao izolovani program ili kao dodatak vašem trenutnom treningu u teretani. Ako vam se svidi, program produžite na 180 dana. Ljepota ovog programa leži u činjenici da možete da ga okončate kada budete zadovoljni postignutim rezultatima. Posebno je koristan kao akselerator već postojećem programu koji radite u teretani. Bez obzira u kakvoj ste fizičkoj formi, za 90 dana uspjećete da stvorite veće, šire i snažnije grudne mišiće.

(menshealth.rs)