Bakar je tu da upotpuni enterijer (FOTO)

Metalni sjaj u dizajnu enterijera atraktivan je i moderan, pa ne čudi što ga mnogi dizajneri rado koriste. Posebno mjesto među materijalima metalnog sjaja zauzima bakar, koji će zahvaljujući svojoj teksturi i toplim tonovima svaki enterijer učiniti bezvremenski lijepim i neodoljivim

Najčešće se koristi u kuhinjama, posebno onima rustikalnog tipa.

No, kada se koristi u detaljima, bakar i komadi bakrenog sjaja i te kako mogu biti moderni i stilizovani. Za dodir metalnog, ali toplog sjaja u dizajnu enterijera birajte detalje poput svijećnjaka, posuda za cvijeće, vaza ili okvira za slike. Različite stvari za sto, lampe, vaze, saksije, bakarne konfete za zid i namještaj, postoji mnogo ideja kako možete iskoristiti bakar u svom enterijeru, ali nemojte pretjerivati kako ne bi izgledalo pretrpano.

Bakarna je ključna boja ove godine, jer osim što sama po sebi stvara divan efekat, odlično korespondira sa nizom drugih. Perfektno se slaže sa roze, bijelom, raznim nijansama narandžaste, ali i sa metalik bojama, poput zlatne.

Bakarna stvara topao i prisan ambijent, sa daškom elegancije, onakav u kakvom bi svako sa zadovoljstvom živio.

Nemojte se ustručavati da koristite jedan tip metala za centralni element prostorije, a drugi za sporednu dekoraciju.

Bakar je prelijep materijal koji ima predivnu boju. Sjenke od bakra sa metalik nijansom izgledaju sjajno u svakom okruženju, rustično, moderno, mišićavo, otrcano šik i još mnogo toga se može primijeniti da se opiše bakar. Bilo da je dizajn uglađen, monohromatski i moderan ili pak rustičan i prirodan, bakar će se lako uklopiti, bilo da će naglasiti prostor ili će napraviti kontrast u njemu.

Kečap za čišćenje

Metal vremenom gubi sjaj. Domaćice to dobro znaju. Dovoljan je pogled na omiljeni čajnik, tavu, šerpu koju najčešće koriste, pa da uoče da to više nije to. Čak i bakarni komadi posuđa ne mogu da se odupru ovoj transformaciji.

Ipak, postoji jedno neobično sredstvo uz pomoć kojeg je bakarnim posudama moguće vratiti sjaj. Riječ je o kečapu! Malo kečapa nakapajte na krpu i time trljajte bakarnu posudu, pa isperite toplom vodom i prebrišite suvom krpom. Oni koji su isprobali, kažu da djeluje.

Roze u ljubavi sa bakrom

Puderastoroze boja u kombinaciji sa bakrom je toliko lijepa da je uspjeh svakom enterijeru u kojem se spoje zagarantovan. Kao i svaki dobar par, savršeno se dopunjuju i ističu jedno drugo: bakar ističe nježnost i eleganciju roze boje, a ona ističe roze tonove u bakru i njegov sjaj.