Evo kako da vam veš bude mekan i bez omekšivača

Želite li da vam odjeća bude meka bez dodavanja omekšivača, probajte altarnativne pomagače uz koje će opran veš biti mek i podatan.

1. Dodajte pola kašičice sode bikarbone u čašu vode te dobijeni sadržaj dodajte u pretinac za omekšivač. Možda odjeća neće mirisati onoliko intenzivno koliko ste navikli, ali će zato biti izuzetno mekana, budući da soda bikarbona najbolje od svih sastojaka omekšava vodu.

2. Neki ljudi umjesto omekšivača u sušilicu veša ubacuju teniske ili ostale gumene loptice. Ova metoda nije naročito omiljena jer može stvoriti probleme kod osoba alergičnih na lateks te osim toga nije najbolje rješenje za osjetljive komade odjeće. Međutim, ukoliko nemate problema s ovim, slobodno isprobajte i ovu varijantu.

3. Dodavanje čaše vinskog sirćeta u odjeljak za omekšivač omekšaće odjeću i osvježiti je mirisom, iako to neće biti efikasno u onoj mjeri kao što je to slučaj sa sodom bikarbonom. Ova metoda alternativnog omekšavanja veša definitivno je najpopularnija. Ne treba da se plašite mirisa sirćeta, jer on u potpunosti nestaje prilikom pranja. Takođe mu možete dodati nekoliko kapi omiljenog eteričnog ulja.

4. Jedna od neobičnijih metoda je ubacivanje malene kuglice izrađene od aluminijske folije u sušilicu za veše, ali njih treba izbjegavati kod osjetiljive odjeće.

5. Uvijek se možete odlučiti za omekšivače veša na prirodnoj bazi koje možete pronaći u velikoj većini bolje opremljenih trgovina zdrave prehrane i drugih potrepština za domaćinstvo prirodnog porijekla.