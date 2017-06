Kakve pločice kupiti za uređenje terase?

Jedan od bitnih elemenata za uređenje terase, bašte, balkona ili trijema svakako su pločice kojima ćete obložiti ove površine.

Pločice za eksterijer treba odabrati prvenstveno prema njihovim svojstvima, a tek onda prema dezenu, boji ili teksturi. Karakteristike prostora u koji ćete stavljati pločice zahtijevaju određena svojstva, kako bi bile funkcionalne. To znači da treba da budu otporne na habanje, mraz, sa površinom koja je bezbjedna za hodanje, sa većom čvrstoćom. Pločice koje se koriste za uređenje terase trebalo bi da budu tvrdo presovane, debljine minimum osam milimetara.

Za otvorene prostore treba birati najčvršće pločice jer su na takvim mjestima izložene uticaju pijeska, prljavštine, vremenskih prilika, pa će se brzo oštetiti ukoliko nisu dovoljno otporne. Pločice su kvalitetnije što je veći indeks otpornosti površine na habanje, koja se iskazuje koeficijentom. Ove detalje možete da nađete na sajtovima proizvođača ili u njihovim katalozima, a preporučuje se PEI 4 ili PEI 5 za primjenu u eksterijeru.

Važno je i koliko vode upijaju pločice. Što manje vode upijaju, veća je otpornost na mraz. Za dvorište, a i nenatkrivenu terasu, odaberite pločice koje imaju mogućnost upijanja vode manju od 0,5 odsto. To znači da ih voda neće oštetiti i da se zimi kada je minusna temperatura neće smrznuti i popucati. Važno je voditi računa i da površina pločica bude neklizajuća, da ne bi dolazilo do nezgoda.Postoje i vrijednosti za protivkliznost i označavaju se sa R, a mjere od R9 do R13. Što je veća vrijednost, to je veća hrapavost površine, odnosno mogućnost klizanja. Međutim, kada zimi padne snijeg ili se zaledi, protivkliznost pločica neće važiti. O svojstvima se takođe možete informisati kod proizvođača, a stručnjaci preporučuju da se za dvorišne uslove kupuju pločice sa oznakom protivkliznosti R11 ili B.

