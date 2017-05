Koje su dobre i loše strane najpopularnijih lončanica?

Nijedna biljka ne može ostati u istoj tegli zauvijek i rasti. Potrebno joj je presađivanje, prorjeđivanje korijena, obogaćivanje zemlje, kako se doslovno ne bi ugušila, a veliku ulogu odigraće i vrsta lončanice. Terakota, plastika, beton… svaka ima prednosti i nedostatke

Plastične svijetle lončanice

Najčešće su jeftine. Plastične svijetle lončanice brzo se hlade i griju tako pa se korijenje neće uništiti čak i na vrlo visokim temperaturama. Imaju više rupica za odvodnju. Lagane su i zato najprikladnije za balkone i terase. Mogu se kupiti u najrazličitijim oblicima, veličinama i bojama te se po želji mogu presprejati.

Zadržavaju vlagu, ali same ne rade nikakvu zalihu, kao na primjer one od terakote ili keramičke. Ne traju više od nekoliko sezona, a kao i svaka plastična stvar, nakon duljeg stajanja na suncu postaje krhka. Dugotrajnine su one deblje. Ako ih ne koristite, neka budu prekrivene.

Plastične tamne lončanice

Brzo se zagrijavaju i ne pružaju gotovo nikakvu izolaciju. Plastične tamne lončanice izbjegavajte tokom toplijih mjeseci te izlaganje direktnom suncu.

Kutije od stiropora

Kutije od stiropora imaju odličnu izolaciju, jer bijela reflektira svjetlo i toplinu pa će korijenje u takvim posudama biti odlično očuvano. Zagrijaće se jedino ako su pliće. Nisu posebno atraktivne, ali se mogu obojati i ukrasiti. Najčešće već imaju rupice za odvod. Lagane su i lako se prenose. Imaju dug vijek trajanja, čak i u jako toplim te sunčanim klimama. Voće i povrće sadite u nove kutije, zbog sigurnosti.

Lončanice od terakote, keramike i betona

Što se tiče odvodnje, jedna rupica na dnu lončanice od terakote, keramike ili betona nije dovoljna za većinu biljaka. Sklone su pucanju na niskim temperaturama. Zadržavaju toplinu duže vrijeme, što u ljetnim mjesecima može biti pogubno za mnoge vrste cvijeća i povrća. Porozne su i biljkama "uzimaju" vlagu pa je potrebno češće zalijevanje.

Glazirane keramičke posude često su jako teške, ali vodootporne. Takođe, lončanice od terakote upijaju soli i minerale što je vidljivo po bijelim mrljama s vanjske strane. To se može izbjeći ako unutrašnjost premažete slojem vodootporne, prirodne boje. Sve gore navedene lončanice su dosta teške, a njihova težina koncentrisana je na dnu pa su odlične za vjetrovita podneblja.

Umjesto betonskih lončanica možete odabrati one od umjetnog betona, lakše su i praktičnije. Beton je dobar izolator, ali izrazito porozan. Zbog vapna, lončanice od betona prije upotrebe jako dobro isperite, čak ih možete ostaviti na kiši.

Kamene lončanice

Verzije od prirodnog kamena vrlo su dekorativne, ali istovremeno jako teške i skupe. Kamene lončanice su jako čvrste , dobre izolacije i traju jako, jako dugo.

Lončanice od prirodnog kamena najpoželjnija su varijanta za okoliš, a s vremenom će izgledati sve ljepše i ljepše.

Metalne lončanice

Jako su dekorativne i jedna su od izdržljivijih varijanti. Metalne lončanice ne pružaju gotovo nikakvu izolaciju, isušuju zemlju pa se korijen može vrlo lako oštetiti. Poželjno je ne saditi biljke direktno u metalnu lončanicu, već najprije u plastičnu posudu, najviše zbog odvodnje.

Vreće

Relativno nove na tržištu, vreće su jako čvrste i relativno jeftine s obzirom na njihov volumen. Lako ih je pomicati, većina ih čak ima i ručke. Otporne su na štetna UV zračenja. Praktične su - mogu se složiti isto kao najobičnije vrećice za šoping.

U njih možete posaditi sve, od povrća i začinskog bilja pa do manjeg drveća. Zbog rasta i ponekad nedovoljno vode mogu s vremenom malo promijeniti oblik.

(NN/zadovoljna.hr)