Putin napravio novu vilu, planira da sadi i vinograd

Nova vila Vladimira Putina koštala je minimum oko 35 miliona evra, mada tačnu cijenu nemamo.

Putin je inače ovu vilu kupio kako bi se bavio vinogradarstvom, pa je angažovao i čuvenog enologa Pitera Siseka, koji će biti zadužen za nagledanje proizvodnje grožđa, a potom i procesa vrenja.

Dvadeset pet najboljih sorti grožđa od kojih se naravno dobija najbolje vino, biće posađene na suncem okupanim terasastim površinama koje okružuju njegovu novu vilu.

Pingus sorta loze opisana je kao kultna, a može se prodavati po veoma visokim cijenama, ako se proizvede bez đubriva i pesticida. Upravo to sadi predsjednik Rusije, a cijene jedne flaše vina od ovog grožđa kreću se i preko 900 €.

Prateći izuzetno kontrolisanu berbu, Putinova verzija ovog vina biće proizvedena u dva ogromna podzemna podruma, smještena u njegovoj vili sa deset spavaćih soba.

On je ovu vilu kupio prije dvije godine, i sve do sada se bavio njenim redizajnom. Vino koje će on proizvoditi sazrijevaće u buradi od francuske hrastovine u prethodno pomenutim podrumima, čija je instalacija koštala oko 1.400.000 €.

Vila se nalazi u ekskluzivnom i ograđenom La Zagaleta imanju, ima privatni heliodrom i garažu sa dovoljno mijesta za 22 automobila. Njegov španski dom nalazi se na maloj udaljenost od Malaga aerodroma, a ima povišinu veću od 18.000 m2 i nalazi se na 400 metara iznad nivoa mora, na manje od 10 kilometara od plaže.

Mega kuća ima formalni piano bar, kao i biblioteku dekorisanu drvenim panelima, koja se proteže na dva nivoa. Na donjem nivou nalazi se privatni bazen, sa odvojenim đakuzijem i spa odjeljkom sa fitness opremom, dok je tu i kućni bioskop, nadomak vinskog podruma koji poseduje privatni bar za šampanjac.

Kako svjetski mediji tvrde, očekuje se da brojni Putinovi prijatelji i saradnici kupe svoja imanja u ovom kraju, a mnogi od njih već sada posjeduju nekretnine u ovom dijelu sveta. Inače, ovaj dio La Zagalete je pod konstantnim policijskim nadzorom, tako da vlasnici mega vila mogu bezbijedno uživati u svemu što im život pruža.

