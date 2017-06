Sedam koraka za uzgoj najljepšeg ljetnog cvijeta

Božuri doživljavaju renesansu popularnosti - baš poput karanfila. Jedan od najfotografiranijih buketa na društvenim mrežama koji krasi svaki, sa stilom uređeni interijer, savršeni je miris ljeta. Iako je cvatnja božura u punom jeku, nikada nije kasno (ili prerano) pripremiti se za novu sezonu sadnje kako bi još više uživali u raskošnom cvijeću.

1. Plitka sadnja

Božuri se sade od sredine septembra do marta, a tajna je u plitkoj sadnji. Ako se posade preduboko, neće procvjetati. Stabljike s pupoljcima posadite do dva centimetra ispod površine.

2. Puno sunca i vode

Božuri trebaju vlagu, ali zemlja u koju ćete ih posaditi mora biti dovoljno propusna. Takođe, najljepše će cvjetati na suncu, bez imalo sjene.

3. Budite strpljivi

Treba im i do tri godine da narastu do svoje pune veličine. Kada jednom procvjetaju u punome sjaju, krasit će vrt i do 50 godina. Lako se prilagođavaju novim uvjetima kod presađivanja.

4. Presađivanje

Božure je najbolje presaditi u fazi mirovanja - između avgusta i marta. Što opreznije ga okopajte oko korijena i jednostavno prebacite na novo mjesto. Mogu se i razdijeliti kako bi dobili još više raskošnih cvjetova. Pripazite da na svakom odvojenom dijelu imate barem tri zdrava pupoljka.

5. Savršeni za vazu

Božuri mogu stajati u vazi i do 10 dana. Međutim, kako bi biljka imala dovoljno cvjetova koji se mogu urezati za vazu, takođe je potrebno strpljenja (ne očekujte previše u prve tri godine).

6. Mravi su ustvari dobri za božure

Ne pokušavajte se riješiti mrava s okruglih cvjetnih pupoljaka, jer im oni ne štete. Najviše ih ima kada pupoljci počnu "oticati" jer se hrane njihovim slatkim sokovima. Tako čak pomažu da se što prije otvore. Čim u cjelosti procvjetaju, mravi će nestati.

7. Ah, taj miris

Većina vrsta ima prekrasan, lagan miris. Neki počinju mirisati tek kada ih se ubere i stavi u vazu. A njegov intenzitet može varirati ovisno o dobu dana i temperaturi.

(NN/zadovoljna.hr)