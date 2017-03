500 nijansi Antarktik plave (FOTO)

Teško je i zamisliti toliko različitih nijansi plave boje sve dok ne pogledate ove fantastične fotografije, koje naprosto oduzimaju dah, a koje su snimljene na jednom od najudaljenijih područja na planeti Antarktiku.

Fotografije je uradio Ajra Mejer, fotograf iz Kalifornije, koji je prvi put ovo područje posjetio prije 25 godina. Od tada pa sve do danas on se redovno vraća i bilježi nevjerovatnu prirodnu ljepotu ovog kraja. Kako on sam kaže, ljubavna veza s Antarktikom je jedna od najdužih u njegovom životu.

Ovaj neustrašivi fotograf kaže da je tokom svih ovih posjeta svjedočio skoro nadrealnim prizorima na Antarktiku, od divljeg mora i lavina, pa sve do prekrasnih izlazaka i zalazaka Sunca.

Kada je riječ o životinjskom svijetu, onda je ovo mjesto gdje vladaju kitovi, foke i pingvini. Jedan od najstrašnijih susreta imao je u januaru ove godine, kada su dva kita došla na svega nekoliko metara od brodića u kojem se on nalazio.

Ipak, od svih stanovnika Antarktika, pingvini su ti koji su izvor beskrajne zabave, dok lutaju okolo, druže se i rone u hladnim, zaleđenim vodama. Osim njih, njegovoj kameri su zanimljive i rijetke ptice, kao i foke, koje su razigrane poput djece.

Ovaj fotograf, inače rođeni Njujorčanin s adresom u Kaliforniji, kaže da tokom cijele godine obilazi nevjerovatna mjesta na Zemlji, ali da mu je Antarktik jedno od najdražih.

"Kada govorimo o ovom mjestu, onda treba reći da je to mjesto gdje čovjek jeste kročio nogom, ali ga nije uspio iskvariti. To je definitivno jedno od najljepših i najčistijih mjesta na svijetu, vazduh vas opija, a ta tišina i mir naprosto prožimaju", kaže Mejer.

Antarktik je kontinent na kojem se nalazi Zemljin Južni pol. To je najhladnije mjesto na Zemlji i gotovo uvijek je prekriveno ledom. To je peti najveći kontinent, nakon Azije, Afrike, Sjeverne i Južne Amerike, a samo su Evropa i Australija manje. Oko 98% površine Antarktika je prekriveno ledom, čija je prosječna debljina oko 1,6 km.

Ovo je, ujedno, i najhladnije, najsuvlje i najvjetrovitije mjesto na svijetu, ali i mjesto s najvećom prosječnom nadmorskom visinom. Zbog malih količina padavina ovo je, tehnički gledano, najveća pustinja na svijetu. Na njemu ne postoje stalne ljudske naseobine, a nastanjuju ga samo biljke i životinje koje su prilagođene velikoj hladnoći.

Surova klima na Antarktiku oduvijek je bila prepreka naučnim istraživanjima, sve dok tehnika nije napredovala da prevaziđe ekstremne uslove. Tipično obilježje klime jeste odsustvo čak i ljeta kakvo je zastupljeno u sjevernim polarnim oblastima.

S obzirom na surove životne uslove Antarktika, osim istraživačkih i naučnih stanica u kojima živi oko 1.200 ljudi, od stalnih naselja ima samo nekoliko porodica argentinskog porijekla. Sva ostrva su nenaseljena izuzev kitolovske baze Grutviken na Južnoj Džordžiji, koja ima od 400 do 1.200 stanovnika, a ovaj broj se mijenja u zavisnosti od godišnjeg doba.