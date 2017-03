Amsterdam, grad koji odiše čudesnom slobodom

Svakome bi trebalo odrediti da putuje, s vremena na vrijeme. Čak i više: da nikada ne zastane duže nego što je neophodno. Čovjek nije drvo, i vezanost je njegova nesreća, oduzima mu hrabrost, umanjuje sigurnost. Vežući se za jedno mjesto, čovjek prihvata sve uslove, čak i nepovoljne, i sam sebe plaši neizvjesnošću koja ga čeka. Promjena mu liči na napuštanje, na gubitak uloženog, neko drugi će zaposjesti njegov osvojeni prostor, i on će počinjati iznova.

Ukopavanje je pravi početak starenja, jer je čovjek mlad sve dok se ne boji da započinje. Ostajući, čovjek trpi ili napada. Odlazeći, čuva slobodu, spreman je da promijeni mjesto i nametnute uslove, zapisao je veliki Meša Selimović. A sloboda koju spominje ono je što osjete sva vaša čula kada kročite u Amsterdam, najveći i glavni grad Holandije, grad osnovan kao malo ribarsko naselje na obali rijeke Amstel krajem 12. vijeka, koji je vijekovima kasnije postao fascinacija milionima turista.

Brojne su asocijacije na pomen ovog grada čija je deviza: "Živi i pusti druge da žive" legalizovana prostitucija i lake droge, bicikli, klompe, tulipani, kanali, mostovi, vjetrenjače, karakteristična arhitektura, muzeji, pivo, sir.

A tim vodiča u sastavu Srđan Sušić, Goran Juričević i Srđan Gligić uigrani tim mladih ljudi potkovanih istorijom, geografijom, činjenicama o kulturnoistorijskim spomenicima, umjetničkim djelima, načinu življenja lokalnog stanovništva i brojnim legendama i anegdotama objašnjava sve ono što ste htjeli znati o Amsterdamu. I mnogo više od toga.

Istorijske znamenitosti

Bilo da se nalazite na trgu Dam, mjestu na kojem je nastao grad, a kojim gospodare Kraljevska palata, Muzej voštanih figura "Madame Tussauds", Nova crkva, "De Bijenkorf" robna kuća, te Nacionalni spomenik podignut u znak sjećanja na građane Amsterdama strijeljane tokom Drugog svjetskog rata, bilo da vam pogled sa trga Dam "puca" cijelom dužinom glavne ulice Damark sve do Centralne stanice grada, bilo da se na Rembrantovom trgu (nazvanom po slikaru Rembrantu van Rajnu) divite njegovoj statui i statuama identičnim onima koje su prikazane na slici "Noćna straža" ovog velikog baroknog majstora, vjerujte, nijedan pogled u ovom gradu nije pogled u prazno.

Muzeji

Amsterdam je grad sa najvećim brojem muzeja po kilometru kvadratnom, a

većina ih je smještena u muzejskoj četvrti tamo se u svoj svojoj ljepoti ukazuju muzeji "Rijks", "Van Gogh", "Stedlijk", tamo će vas zadiviti već pomenuta Rembrantova "Noćna straža", "Mljekarica" Johanesa Vermera i Van Gogovi "Suncokreti". I ovo je samo osnova, jer muzeji gospodare cijelim gradom, tako da ćete istražujući doći i do Rembrantove kuće, Kuće Ane Frank, Muzeja nauke i tehnologije "Nemo", ali i muzeja mučenja, kanabisa, piva, seksa ili tetovaža.

Arhitektura i kanali

Amsterdamski kanali, koji se šire u koncentričnim polukrugovima, 2010. našli su se na UNESCOovom popisu mjesta svjetske baštine grad je ispresijecan sa oko 160 kanala, preko kojih se proteže niz mostova.

Ali pravi šarm grada leži u kućama uz kanale. Odlikuju ih karakteristične, izdužene fasade. Tako su građene jer se za svaki prozor na fasadi plaćao dodatni, visoki porez, te su po završetku gradnje kuće bile uske, visoke i imale su mali broj velikih prozora. Osim toga, još je jedna zanimljivost u vezi sa prozorima, kako u Amsterdamu, tako i u cijeloj Holandiji prozori nemaju zavjese. Ta tradicija proizlazi iz vjerovanja da "vjernici nemaju šta skrivati od Boga", ali i iz uvjerenja Holanđana da sve treba biti transparentno, slobodno, tako da kroz prozore možete vidjeti šta ukućani taj dan jedu ili koju knjigu čitaju.

Prostitucija, lake droge i pivo

I prije samog dolaska u Amsterdam znate da su prostitucija i lake droge legalni, ali tek kada prošetate ulicom Crvenih fenjera i osjetite "miris" ili probate džointe ili kolačiće u nekom od kofi šopova, ili pak degustirate neka od holandskih piva, tek će vam onda postati jasna sloboda koju žive građani Amsterdama.

Od 1840. godine prostituisanje se smatra legalnim poslom u Amstredamu, a trenutno se 20.000 do 25.000 žena bavi ovim poslom. Za 15 minuta provedenih sa kraljicama noći klijenti plaćaju 50 evra, a neke od njih za noć zarade i do 600 evra. U ulici Crvenih fenjera Red light districtu u kojoj žene bukvalno sjede u izlozima pokazujući i prodajući svoje tijelo, fotografisanje nije dozvoljeno, a oni koji se usude, možda budu poliveni vrelom vodom ili uljem.

Hašiš i marihuana lake su opojne droge koje su u Holandiji tolerantne i legalne, možete ih kupiti u kofi šopovima, kojih je u Amsterdamu nebrojeno mnogo. Dozvoljeno je da građani kod sebe imaju do pet grama ovih opijata, a u kućama zasađeno do pet biljaka za ličnu upotrebu.

Holandija je kroz istoriju bila pivopijska zemlja. Od srednjeg vijeka, kada su stanovnici Amstedrama pivo pili umjesto vode, pa do današnjih dana, ova zemlja primala je uticaje najpoznatijih pivarskih zemalja i najbolje sačuvala za sebe u prilog ovoj činjenici govori podatak da je Holandija zemlja iz koje su potekli svjetski poznati Heineken, Amstel ili Bavaria.

Biciklizam i tulipani

Kada se nađete u Amsterdamu, shvatićete da grad vrvi od bicikala, koji zajedno sa automobilima čine saobraćajnu strukturu grada. Biciklističke staze su izgrađene po cijelom gradu, a pješaci moraju paziti da se ne nađu na crveno označenim stazama naime, biciklisti ne moraju da koče, osim ako za njih nije crveno svjetlo na semaforu, a ako vas udare, vi ćete biti krivi jer ste se našli u njihovoj zoni. Anegdote kažu da u amsterdamskim kanalima jedan dio zauzima voda, drugi mulj, a treći bicikli.

A na kanalima se nalazi pijaca cvijeća, na koju su stanovnici Amsterdama posebno ponosni, a na kojoj možete pronaći najrazličitije primjerke biljaka cvjetnica, ali svakako dominiraju tulipani nekoliko ih je stotina vrsta i boja.

Amsterdam je jedinstven grad, shvatićete iz priče turističkih vodiča sa početka priče uz čija imena treba da stoji "hodajuće enciklopedije" ali i iz ličnog iskustva. Saživjeti se sa čudesno slobodnim gradom, nesvakidašnje je i neponovljivo iskustvo, a ono što ste doživjeli možda će najbolje opisati stihovi pjesme "Amsterdam" u izvođenju grupe "Riblja čorba" "In the city of Amsterdam you can find a lot of fun, the Dam square and Leidseplein this is something I can't explain, there is a crowd crazy and loud, in a distance I hear a drum calling me to come to Amsterdam."

Zanse Šans i Folendam

Holandiju, njenu istoriju i tradiciju nećete upoznati u Amsterdamu, nego nadomak velegrada, u dva mala holandska sela Zanse Šansu i Folendamu.

U Zanse Šansu, čijom panoramom gospodare vjetrenjače, upoznaćete se sa tradicionalnom proizvodnjom sira. Mljekarica će vam objasniti kako teče proces stvaranja raznih vrsta sireva, te vam preporučiti degustaciju istih. Dok vam je pod zubima još uvijek onaj sir sa ukusom lavande, ulazite u sasvim novi svijet svijet klompi. Gospodin koji i sam nosi klompe pokazuje način na koje se one prave i kako da odredite koji bi broj bio "taman" za vašu nogu. Odlaskom u Folendam, biser Sjevernog mora, bivše ribarsko selo, vidjećete sidrište tipičnih holandskih ribarskih brodova. A na trenutak možete postati dio domaćeg folklora, jer tamošnje stanovništvo još uvijek "šeta" tradicionalne nošnje.