Biser u srcu Krajine

U blizini sela Donja Pecka, na razmeđu opština Mrkonjić Grad i Ribnik, u hladu šumovitih visova i stoljetnih stabala, izvire Sana, jedna od najčistijih i najljepših rijeka u Bosni i Hercegovini.

Dobila je ime od starih Rimljana zbog svoje čistoće i ljekovitosti, a etimološki korijen njenog naziva je imenica "sanus", što znači zdravlje.

Legenda kaže kako su poslije krvavih bojeva s ilirskim plemenima, izranjavani rimski legionari liječili povrede pored njenih čistih virova i brzaka. Impresionirani njenim tajnovitim ljekovitim svojstvima, legionari rijeci dadoše takvo ime.

Sana nastaje od tri jaka kraška vrela, čiji se tokovi na jednom mjestu spajaju u jedinstvenu riječnu maticu.

RAJ NA ZEMLJI: Voda je milionima godina dubila tvrdu krašku stijenu, strpljivo pronalazeći načine da tajnovitim podzemnim labirintima izbije na površinu.

Ovom biseru u srcu Krajine se na njenom putu pridružuju brojni veći ili manji izvori, tvoreći sa gustom i zelenom šumom i netaknutom prirodom pravi raj na Zemlji.

U donjem toku, od izvora pa sve do Ključa, Sana je brza rijeka, dok na svome putu od Ključa do Sanskog Mosta ima mnogo mirniji tok. Kod mjesta Vrhpolje prima Sanicu, svoju najveću i vodom najbogatiju pritoku, koja izvire dvadesetak kilometara od ušća, u blizini istoimenog mjesta. Poslije Sanskog Mosta gubi sve odlike kraške rijeke i poprima osobine mirnog i ravničarskog toka.

Značajnije desne pritoke Sane su: Kozica, Vučaj potok, Potočanska rijeka, Kijevska rijeka, Tramošnjica, Gluvač, Glamočnica, Kruharuša, Sasina, Pilješka rijeka, Mala rijeka i Bukovac, a lijeve: Glibaja, Bliha, Zdena, Dabar, Majdanska rijeka, Volar, Japra, Gračanica i Stara rijeka.

Ukupna dužina njenog vodotoka iznosi 138 kilometara s površinom poriječja od 3.370 kilometara kvadratnih, što je svrstava među veće rijeke u BiH. Na svom putu protiče kroz opštine: Ribnik, Ključ, Sanski Most, Oštru Luku i Prijedor, kao i brojna manja mjesta, te se u samom centru Novog Grada, ulijeva u Unu.

Sana spada u tople rijeke i za vrijeme ljetnog perioda pogodna je za kupanje. Pruža izuzetne mogućnosti za razvoj kupališnog turizma, pa se na njenim obalama nalaze brojne uređene plaže koje privlače veliki broj turista.

Isto tako, ribolov na Sani je rasprostranjen, jer ona obiluje raznim vrstama ribe, a najviše cijenjena i spominjana je mladica. Pruža idealne uslove za razvoj ribolovnog turizma, ali ovaj resurs je sve do sada slabo ili nikako iskorišten.

Na Sani se organiziraju sportska takmičenja u kajaku i raftingu, a spuštanje ovom rijekom je isto toliko živopisna, ali mnogo manje opasna avantura nego što je to na Uni, pogotovo za početnike.

POVRATAK RIJEČNOG RAKA: Industrijska postrojenja koja su u prijeratnom periodu bili najveći zagađivači Sane i njenih pritoka prestala su raditi poslije završetka prošlog rata u BiH, tako da je u posljednje dvije decenije došlo do ekološke revitalizacije cjelokupnog riječnog sliva.

Prema mišljenju ekologa Fikreta Kurtovića, to je uticalo da se u Sanu i njene pritoke vrate neki njeni stanovnici kojih godinama, upravo zbog velikog zagađenja, nije bilo.

"To se u prvom redu odnosi na dabrove i vidre, koje danas možemo zateći gotovo na svim područjima kuda protiče Sana. Dabrovi su se pojavili prije desetak godina, nakon što su u prijeratnom periodu jednostavno nestali. Radi se o životinjama koje mogu da opstanu i žive samo u čistim vodama i osjetljive su na najmanju zagađenost", objašnjava Kurtović.

Dodaje da je identična situacija i s vidrom, koja se također namnožila u velikom broju, a ono što posebno raduje jeste da se u rijeci Sani ponovo može pronaći riječni rak.

"Rakovi su najbolji indikatori čistoće vode i dugo ih nije bilo u Sani. Kako je dolazilo do onečišćenja, oni su se povlačili uzvodno sve do izvora rijeka. To što ih danas ribari pronalaze, svjedoči o tome da su Sana i većina njenih pritoka zaista čiste rijeke i to treba sačuvati", smatra Kurtović.

UPOZORENJE EKOLOGA: Ipak, ekolozi zadnjih osam godina upozoravaju da su se nad rijekom Sanom nadvili crni oblaci zbog izgradnje hidroelektrane Medna na području Ribnika, tek nekih kilometar od mjesta gdje ona izvire.

Osnovali su Koaliciju za zaštitu rijeke Sane, koju čine 23 ekološka udruženja iz gradova kroz koje ona protiče, sa zadatkom da se bore protiv izgradnje ovog hidroenergetskog postrojenja, a u tome im podršku pruža i opština Ribnik.

Svake godine, na lokalitetu gdje se gradi ovaj objekat, oni organizuju proteste i ističu kako neće odustati sve dok se radovi ne obustave i čitav prostor vrati u prvobitno stanje. I ove godine, prve nedjelje u junu, okupilo se nekoliko stotina ekoloških aktivista iz cijele BiH da još jednom dignu glas protiv, kako kažu, zločina nad Sanom.

"Od Sane ne odustajemo. Iako se hidroelektrana gradi, nismo digli ruke od ljudi koji žive uz Sanu i njenih prirodnih vrijednosti koje imaju evropski i svjetski značaj. Učesnici protesta iz Prijedora, Sanskog Mosta, Ključa, Fojnice, Mostara, Banjaluke, Prnjavora i drugih mjesta bili su oduševljeni ljepotom Sane, ali i razočarani i bijesni zbog gradnje hidroelektrane", rekao je koordinator Koalicije za Sanu Goran Krivić.

Prema njegovim riječima, ekolozi su ukazali na štetne posljedice ovog projekta, a prošle godine finansirali su i izradu studije ekonomske opravdanosti i, kako tvrde, dokazali ekonomsku neisplativost projekta.

Osim ekonomske, ekolozi ukazuju i na moguće katastrofalne posljedice po riječnu floru i faunu. Kažu da je, usljed primjene eksploziva tokom izgradnje hidroelektrane presušilo nekoliko manjih izvora na tom prostoru.

"Prilikom izgradnje upotrebljavaju se velike količine eksploziva i to stvara tektonske potrese koji utiču na podzemne tokove. Neki od manjih izvora su presušili jer je došlo do poremećaja u Zemljinoj kori", kaže ekološka aktivistkinja Amira Šabić.

Ilustruje to primjerom da je u razmaku od samo nekoliko mjeseci, nekada izdašno vrelo na tom području jednostavno presušilo.

Nakon osam godina borbe, i pored toga što su radovi na izgradnji hidroelektrane poodmakli, ekolozi poručuju da nije kasno da se sačuva Sana.

SPAJA LJUDE I GRADOVE: Već 17 godina tokom juna održava se manifestacija "Dani rijeke Sane", koja ima za cilj da ukaže na značaj i vrijednost ovog riječnog sliva za ovaj dio BiH i ljude koji žive na ovim prostorima.

Centralni događaj ove manifestacije je ekološka štafeta "Akva Sana", koja kreće sa izvora rijeke na put dug 138 kilometara sve do ušća Sane u Unu.

U štafetu se ulije voda sa izvora i na kraju puta se prospe na ušću, čime se simbolično želi poručiti kako Sana treba da bude jednako čista na svim dijelovima svoga toka. Štafeta putuje duž rijeke spajajući ljude, mjesta i gradove uz njen tok s porukom "Neka sija, neka blista, nek nam Sana bude čista".

Prirodu nismo naslijedili od svojih predaka, već smo je posudili od naših potomaka, kaže stara indijanska izreka. Hoćemo li Sanu sačuvati za buduće generacije, to zavisi od nas samih.