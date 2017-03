Britanski portal predstavio BiH: Zemlja nepravedno na lošem glasu (FOTO)

LONDON - Britanski portal "Telegraph.co.uk" odlučio je da svojim čitaocima predstavi Bosnu i Hercegovinu na jedan lijep način, po malo se osvrćući i na istoriju.

"Telegraph" piše da je BiH prelijepa Evropska zemlja, koja je nepravedno na lošem glasu zbog ratne prošlosti.

"Nekada najmračniji duhovi prošlosti razvuku svoje sjenke do sadašnjosti. Svakako su to uradili u Bosni i Hercegovini. Predivna evropska država uramljena u svoje vrletne planine i povezana svojim bistrim rijekama, još uvijek je 'označena' kao bunker na nišanu, ako ne zbog umješanosti u Prvom Svjetskom ratu (atentat na Franca Ferdinada 1914. u Sarajevu je raspalio vatru), onda zbog krvavog raspada Jugoslavije devedesetih", piše "Telegraph".

Portal je stoga odlučio svojim čitaocima da predstavi Bosnu i Hercegovinu u deset zanimljivih činjenica, koje su na našim prostorima dobro poznate, što se očigledno ne može reći za Britance.

Moderna BiH je starija nego što mislite

"Možda mislite da su sve balkanske zemlje nastale raspadom Jugoslavije 'kreacija' 21. vijeka", piše portal i podsjeća da je Crna Gora proglasila nezavisnost 2006. godine, Kosovo 2008. (iako još uvijek nije priznato u svim državama).

"Ali Bosna i Hercegovina je veliki skok u nezavisnost napravila u zimu 1992. godine kada je 1. marta održan referendum o nezavisnosti, a samo dva dana kasnije su objavljeni rezultati. Ovo nije odmah prošlo dobro. Srpski predstavnici u UN su označili Bosnu i Hercegovinu kao goruću tačku, i na kraju je došlo do rata koji je trajao od 1992. do 1995. godine".

Bosna je postojala na karti i u 14. vijeku

"Nekada je postojala Kraljevina Bosna. Postojala je od 1377. do 1463. godine. Nastala je kada je 'pobjegla' od vladavine mađarskog kralja i prestala da postoji kada je došla pod čizmu Otomanskog carstva", vraća se u istoriju "Telegraph" i ističe da je tadašnji vladar Bosne bio kralj Tvrtko Prvi koji je nosio krunu od 1377. do 1391. godine.

Dodaje se da je kralj Tvrtko Prvi proširio teritoriju i uticaj Bosne i ostavio svoj trag u istoriji tako što je izgradio Herceg Novi.

"Ova luka je sada dio Crne Gore. Nalazi se 150 milja južno od Sarajeva i vrijedna je obilaska", piše portal.

Hercegovina je mnogo manja nego Bosna

"Ova priča je napisana u dva poglavlja. Kraće je Hercegovina. Južnija od dvije regije zauzima svega 20 odsto teritorije države – ali je dom Mostaru, gradu čija je ikona Stari Most postao jedan od simbola rata u Bosni. Izgrađen je u vrijeme Otomanskog carstca u 16. vijeku, stajao je tako 427 godina dok nije uništen 9. novembra 1993. godine. Renoviran je deceniju kasnije", predstavio je portal Hercegovinu.

Ima svoj izlaz na more

"Poznato je da izlaz na istočnu obalu Jadranskog mora imaju Italija, Slovenija, Hrvatska, Crna Gora, Albanija i Grčka. Da, ali ako pažljivije pogledate mapu vidjećete da i BiH izlazi na ovo more. Na jugoistoku Hrvatske, oko 60 kilometara sjeverozapadno od Dubrovnika, prekida se Hrvatska teritorija i u dužini 18 kilometara Bosna izlazi na more. To je Neum. Tipični lijepi balkanski gradić sa predivnim plažama", piše britanski portal, i napominje svoje čitaoce da je ovo turističko mjesto svakako vrijedno pažnje.

BiH je dom velike evropske rijeke

"Telegraph" nije mogao da ne spomene Neretvu, objašnjavajući da je ova rijeka jedan od najvećih balkanskih tokova.

"Rijeka većim dijelom prolazi kroz BiH (129 od 143 milje, koliko je dugačka), dok ostatak toka pripada Hrvatskoj. Dovoljno je snažna da pokreće četiri hidro-elektrane. Možete i da se igrate na ovoj rijeci. Prepuna brzaka i vrtloga Neretva je pravi užitak za raftere", stoji u tekstu.

Moderno Sarajevo

"Sarajevo je bilo ozbiljno oštećeno u ratu. Dovoljno je samo da vidite fotografije iz maja 1992. godine na kojima je zgrada Parlamenta u plamenu, kako bi ste to znali. Ali, grad je uspio da vaskrsne nakon ovih sumornih događaja od prije 25 godina i da prigrli 21. vijek", piše portal, i kao primjer Sarajeva kao modernog grada navodi "Avazov toranj".

Ipak, pamti svoje borbe

"Glavni grad BiH je takođe bio mjesto na kome su stvorene neke od najužasnijih evropskih priča. Sarajevo je pod opsadom bilo 1425 dana, što je najduža opsada jednog grada u modernoj vojnoj istoriji, duža čak i od opsade Lenjingrada u Drugom Svjetskom ratu. Sjećanje na ove događaje je sačuvano u "Sarajevo Tunelu" – muzeju koji je sačuvao neke od podzemnih prolaza korištenih za snabdijevanje namirnicama tokom rata", piše britanski medij.

Portal dalje napominje da je samo 25 od 800 metara tunela pristupačno, ali da je to dovoljno da "doživite taj period".

Možete da pijete njihovo vino

Britanci su imali i pohvale za vina iz Bosne i Hercegovine, ističući da se većinom vinogradarstvom bave u Hercegovini.

"Ljubitelji vina svakako bi trebalo da posjete južni grad Trebinje, koji je okružen vinogradima i vinarijama", piše portal.

Ne možemo a da se ne osvrnemo na to da su zaboravili da spomenu i čuveni hercegovački pršut i hercegovački med.

Posjeta BiH zahtjeva malo duže putovanje

"Telegraph" opominje svoje čitaoce da za Bosnu i Hercegovinu nemaju direktan let iz Britanije, i da je potrebno da presjedaju kako bi "doletjeli" do Sarajeva.

"Opcije uključuju Austrija erlajans, Kroacija Erlajns i Luftahnzu. Sve kompanije lete za Sarajevo".

Ipak, neke turističke organizacije su spremne da pomognu

"Ako želite da posjetite Bosni i Hercegovinu postoje organizacije koje vam to mogu omogućiti. BiH je savršena destinacija za sve one koji žele da izbjegnu uobičajene destinacije evropskih turista, a da ne napuštaju Evropu", piše "Telegraph" i navodi nekoliko organizacija koje svojim klijentima nude put u Bosnu i Hercegovinu.