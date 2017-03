Evropa ostala bez jedne od najpoznatijih atrakcija

Džozef Muskat, premijer Malte, saopštio je na Tviteru da se velika stijena sa rupom na sredini, poznata kao Azurni prozor, srušila sinoć zbog jake oluje.

Krečnjačka stijena na ostrvu Gozo jedna je od najprepoznatljivijih turističkih atrakcija Evrope.

Na fotografijama koje su danas obišle svijet može se vidjeti da, ne samo da se luk urušio u more, već su nestala oba stuba koja su ga pridržavala.

“Naučnici već godinama u svojim izvještajima upozoravaju da će doći dan kada će ovaj veličanstveni prirodni spomenik nestati zbog erozije. Nažalost, taj dan je došao”, rekao je Muskat.

The site from where one could admire it-Tieqa tad-Dwejra. Heartbreaking. pic.twitter.com/S4XV6MyKRu

“Ovo je tužan dan za Maltu. Ostali smo bez jedne od najvećih ikona prirodnih ljepota naše zemlje”, napisao je Sajmon Busutil, vođa opozicije Na Malti.

God closed the Window, but with #OurOcean we can still open a door - my statement on Tieqa tad-Dwejra https://t.co/v9km49mWBx #AzureWindow pic.twitter.com/3Dfb2zRPm9