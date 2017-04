Gradovi idealni za proljećno putovanje

Temperature se polako penju, dani su sve duži i duži i zato je došlo idealno vrijeme za neko putovanje jer proljeće je u ovim gradovima zaista predivno, a dodatni je plus što u svima njima možete uživati bez da bankrotirate, jer su cijene sasvim normalne.

1. Porto, Portugal

Grad u kojem u potocima teče istoimeno slavno i prilično jako vino, jedna je od najboljih destinacija za provođenje toplih proljetnih dana. Romantična i istorijska gradska jezgra, uz obilje morskih delicija koje se nalaze na tanjirima zadovoljiće i one zahtjevnije goste. Tu je sve nekako pitomo, a iza brojnih gradskih fasada kriju se dvorišta u kojima su brojni restorani i kafići. U svakom slučaju, posjeta drugom portugalskom gradu po veličini u proljetno vrijeme čini se kao sjajna ideja.

2. Berlin, Njemačka

Da se ne lažemo, Berlin se može posjetiti bilo kada, ali ako već imate mogućnost izbora, sad je idealno vrijeme. Zime su ovdje dosta hladne, a ljeta sparna, pa se proljeće čini najboljim odabirom. Takođe, za standarde zapadne Europe, riječ je o prilično povoljnom gradu, gdje ćete u izvrsnom hotelu na dobroj lokaciji dvokrevetnu sobu platiti 40 do 50 eura za noć. Grad je prepun ljudi iz svih krajeva svijeta, pa ćete ovdje kušati doslovno sve kuhinje koje vam padnu na pamet. Pivo se toči naveliko, kafići su otvorili terase, jeftinih letova iz Venecije i Budimpešte ima dovoljno. Što vam uopšte još treba? Možda muzeji? E pa i toga ovdje ima na bacanje.

3. Zagreb, Hrvatska

Svima bi preporučili posjetu hrvatskoj metropoli kao i onima koji odavno nisu bili u u Zagrebu, jer upravo je proljeće vrijeme kad je život u ovom gradu najljepši. Polagano se otvaraju vrata svih parkova, ljudi se sve više druže na ulicama, a zadnjih godina procvatom turizma došlo je i do ogromne ponude smještajnih kapaciteta, tako da možete birati između brojnih hostela, Airbnb-a, hotela... Takođe, cijene u kafićima i dalje su sasvim povoljne, a sve važno u gradu praktično možete i prohodati. Plus, ako nekog zanima i umjetnost, Zagreb nudi i brojne muzeje, a posebno valja izdvojiti Muzej prekinutih veza.

4. Talin, Estonija

Zemlja koja je nekad bila dijelom Sovjetskog saveza već je dugo država koju turisti rado posjećuju. Glavni grad Talin jedan je od najočuvanijih gradova na svijetu, a posebno se ponosi svojim starim gradom koji se, jasno, našao i na popisu UNESCO-a. Cijene su ovdje i dalje prilično povoljne, pa ako odlučite popiti koju više vani, nećete bankrotirati. Iz godine u godinu sve je veći broj kulturnih događanja koja vas ovdje čekaju. A čak i da vam Talin dosadi (što je nemoguće), tu je odmah trajekt koji će vas prebaciti u obližnju Finsku.

5. Prag, Češka

Grad hiljadu tornjeva, jedan je od najpopularnijih gradova Evrope i dalje je jeftin pa ćete Airbnb smještaj u blizini centra platiti 15-ak evra po osobi za noćenje. Piva ima koliko vam srce želi, a cijene za pola litre hmeljaste tekućine kreću se od evra na više. Odlična je stvar što grad nije prevelik, pa gotovo sve možete i prehodati, a na svakom kutku i doznati nešto o njegovoj istoriji. Prag se diči i impresivnom arhitekturom, o čemu najbolje svjedoče Karlov most i Stari trg.

6. Đirona, Španjolska

Vjerujemo kako mnogima ovaj grad nije ni poznat, ali ne nosi bezveze nadimak "mala Barselona". Smjestio se takođe u Kataloniji, a za razliku od Barselone znatno je jeftiniji. Svi koji tragaju za "Evropom kakva je nekad bila" pronaći će je ovdje, s obzirom na to da srednjovjekovna arhitektura dominira središtem starog grada. Naravno, sve to prati i kulinarska scena, pa se tako jedan od najboljih svjetskih restorana, El Celler de Can Roca, smjestio baš u Đironi.

7. Krakov, Poljska

Smješten na jugu zemlje, drugi grad po veličini u Poljskoj nudi mnogo toga po vrlo razumnim cijenama. Smještaj je povoljan, vožnja taksijima takođe, a starogradsku jezgru bez problema možete prehodati. Hrana je jeftina, piće takođe, pa i to radi dodatni plus u očima turista. Kad ste već ovdje, svakako bi preporučili posjetu obližnjem rudniku soli (do ovdje će vam ipak trebati prevoz), a ukoliko volite istoriju s naglaskom na Drugi svjetski rat, znajte kako se u blizini nalazi i najstrašniji logor iz tog vremena, Aušvic.

8. Ljubljana, Slovenija

Glavni grad Slovenije države u proljeće izgleda kao da je izašao iz bajke. Duž rijeke Ljubljanice, koja teče gradskim središtem, smjestio se veći broj kafića i restorana koje ćete zasigurno sa zadovoljstvom pohoditi. Ovdje su i brojni gradski parkovi, a "s visoka" vas promatra ljubljanski dvorac. U svakom slučaju, ako tražite nešto što je dovoljno blizu, Ljubljana je odličan odabir za vikend putovanje.

(dnevnik.hr)