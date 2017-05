Irska pješčana plaža nestala prije 33 godine i opet se stvorila

Pješčana plaža na irskom ostrvu, koja je nestala prije više od 30 godina, neobjašnjivo se vratila tokom noći. Pijesak u mjestu Duah na ostrvu Akil odnijele su oluje 1984. godine, ostavljajući za sobom samo kamenje i rupe ispunjene vodom.

Ove godine, oko Uskrsa, poslije ćudljivog vremena, stotine tona pijeska nanijeto je na mjestu gdje je nekada bila plaža, ponovo oblikujući 300 metara dug pojas zlatnog pijeska.

Menadžer turističke službe na ostrvu Akil Šon Moloj izjavio je da su lokalni stanovnici bili oduševljeni zato što su ponovo dobili plažu.

Moloj je podsjetio da su velike oluje prije 33 godine uništile plažu i potpuno odnijele pijesak.

"Onda smo u aprilu imali taj hladni talas oko Uskrsa i vjetar je duvao sa sjevera. Stalno je duvao i mora da je odnekle donio pijesak", rekao je Moloj.

Vijesti o obnovljenoj plaži privlače nove turiste na udaljeno ostrvo na zapadu Irske, gdje je pedesetih i šezdesetih živio istaknuti njemački pisac i nobelovac Hajnrih Bel.

