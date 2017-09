Kako do potpunog Arktičkog iskustva za male pare

Arktik stvarno nije daleko. Doduše ne baš onaj Arktik, poput Svalbarda, gdje ste svjesni da sjeverno od vas nema ničega osim klimatskih mjernih stanica i ponekog ruskog ledolomca, ali ipak dovoljno mala naseobina okovana ledom, u sred divljine i unutar Arktičkog kruga.

Ovako počinje opis nezaboravnog putovanje osmoročlane grupe mladih ljudi na Arktik.

Nakon ideje i želje za još jednom popunjenom stranicom pasoša, njih osmoro, među kojima dvoje jedva da i voli zimu spakovali su kofere i uputili se ka Kirunu.

Prilikom planiranja putovanja, prvi problem koji se javio, bile su svakako pare.

Kiruna nije tako blizu, pa prvo što je ova mladež trebala da riješi i da dogovori jeste kako potrošiti što manje para. Naći jeftin prevoz, hranu i smještaj. Troškove su trebali da što više srežu.

Autostopiranje , cape fly i ostale ekstremne metode nisu dolazile u obzir jer su putovali u malo većoj grupi.

Svoje savjete za putovanje na Arktik uz malo para iznijeli su na sajtu tripblogpost.com.

Let

"U Kirunu vodi jedan avion dnevno. Isključivo domaće linije. Putovanje je trajalo 13 sati, BEG-VIE-ARN-KIR, u povratku KIR-ARN-FRA-BEG, ali kad je ekipa super sve se onda pretvori u lijepu i nezaboravnu avanturu", pričaju učesnici.

Karte ukupno izađu oko 250 evra. Da može jeftinije, može. Lufthansa ima chat sistem na fb messanger-u pod nazivom Mildred, koji omogućava da saznate kada će se u narednih 9 mjeseci pojaviti najjeftiniji let na određenoj relaciji.

U najjeftinijoj varijanti, sa laganim prtljagom, gdje vrijeme i layover-i nisu bitni, cijena može da se spusti i na 200 evra.

Konkretno kombinacija za ovu rutu bi po izboru ove skupine bila: low cost do Malmea, Geteborga ili Stokholma, voz ili bus do Stokholma (ukoliko je low cost išao do Malmea ili Geteborga) i SAS-om za Kirunu. Sam voz za Kirunu je dosta skup. Postoji i opcija da letite za Tromzo (Norveška) pa da se spustite vozom do Kirune za 10-15 evra.

Smještaj

Smještaj je priča za sebe. Stavka zbog koje su ovi avanturisti mislili da je pametnije odustati. 50-150 evra za noćenje bilo je mnoog.. Na AirBNB-u isto. A ponuda je sama po sebi ograničena u smislu da je boravak u sred nekog sela bez ikakvih aktivnosti totalna glupost.

Čeprkajući tako po netu videjeli su da je Kiruna jako blizu Nacionalnog parka Abisko, koji se nalazi gotovo na svim svjetskim must see listama lokacija za posmatranje Aurore Borealis.

Onda su kako kažu, kao po običaju, na nekom totalno lijevom mjestu nabasali na informaciju koja im je uljepšala dan.

"Ne znam da li ste primetili da društvene mreže nerjetko mogu da vas odvedu do nekih zabačenih i potpuno neispromovisanih lokalnih smeštaja.

U ovom slučaju, to mesto je Kamp Alta i našli smo ga preko Google Maps-a! Dok smo čitali kočoperna imena Švedskih jezera, sa svim onim umlautima, na obodu jednog od njih, po imenu Alttajarvi ugledali smo kampište. Stoji tu i čeka da ga neko pronađe", naveo je jedan od putnika.

Ovakvih mjesta i noćenja ima i na TripAdvisor-u, ali samo ako tačno znate šta tražite, savjetuju. Noćenje 25 evra uz iznajmljivanje motornih sanki. Poručuju da besplatno dobijate sva drva, koliko god možete da založite. Besplatna je kako kažu i sauna na zaleđenom jezeru, sa sve rupom u ledu za potapanje. Za par evra tu je i puna oprema za nordijsko skijanje. A sa jezera se pruža savršen pogled na Auroru Borealis.

Kamp Alta nije hotel, ni hostel, niti pak B&B. To je takozvani Arctic Wilderness Activity Camp. Koliba se bukvalno pozajmljuje na par dana, a iznajmljivač je u obavezi da vodi računa o njoj. Čišćenje, kuvanje, zagrijevanje, namirnice sve je na vama.

Hrana

Hrana može biti treća stavka na kojoj će se uštediti. Kod Šveđana ima svega.

"Mi smo u prodavnici u proseku potrošili oko 30 evra po osobi za 5 dana. Da se ne lažemo, više od pola je otišlo na alkohol. To je ono kretensko pivo od 200 dinara! Da smo znali koliko alkohola su ostali avanturisti doneli u kamp, ne bismo ni trošili pare, ionako imamo najlošiji BDP među svima njima. Ostali bi samo na rakiji, džinu, tekili, vodki i viskiju koje smo poneli iz Beograda. E, zato nam je trebao veliki prtljag (ako se sećate onog problema težine prtljaga). Pasulj i flaše nam zauzeli pola kofera, jedva stao aktivni veš", navodi jedan od učesnika ovog putovanja.

Poruka ove omladine je da se na Arktik prosto mora doći.

"Arktički krug je nesvakidašnje mjesto gdje dan može da traje svega par sati, par puta godišnje čak ni ne svane, gdje je sumrak rozikast i gdje važe druga pravila, jer -40 je ipak gazda u ovim krajevima", poručuje ova mlada grupa..

Cjelokupno iskustvo ih je otprilike koštalo 600 evra, naravno ukoliko želite neke dodatne aktivnosti možda potrošite koji evro više.

Par savjeta kada zađete u ove krajeve:

Mrak pada rano, oko 16h.

Alkohola i hrane nikad dosta kada žurke i sjedeljke kreću tako rano. Ako udari nestašica, to se lako da riješiti. Samo se sprijatelji sa Nijemcem. Oni uvijek imaju neke unučiće.

Potapanje u rupe na jezeru poslije saune je pomalo zastrašujuće a pomalo fascinantno iskustvo i nije tačno da će srce da ti stane. Mada je u Srba i promaja muka pregolema.

Ne pecajte na ledu očekujući da ulovite večeru. Koncept je težak i mukotrpan jer su sve ribe u brumaciji, spavaju (da, ribe spavaju). Mamac im doslovno treba spustiti na glavu, po mogućstvu tik ispred usta. To znači da se rupe u ledu debljine 70cm buše na svakih 10 metara i na svakoj se provede 10 minuta. Pa kad se ubode, ubode se. Svakih 5-6 nedjelja neko nešto i upeca. Tada cijela Kiruna zna za tog čovjeka. Mi smo probali. Mi nismo taj čovjek. Mi smo onaj drugi čovjek. Bez ribe, sa plavim promrzlim prstima.

Pazite kad lutaš tundrama. Za tren od snijega do članka završite u snijegu do struka.

Ako tražite losove kao, velike su šanse da ćete naići samo na njihove tragove u snijegu i poneki izmet. Mnogo su stidljivi, ali mnogo i muču tako da ih možete čuti svuda unaokolo kada se zađe u tundru.

(NN/tripblogpost.com)