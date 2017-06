Mjesto gdje odmor postaje raj

Bogati roditelji, prije nekih stotinak godina, sinovima ostaviše zemlju pod planinom, a kćerkama onu pored mora, koja bog zna čemu i nije služila, al' eto, razmišljaše, nek im se nađe kao dio miraza. U međuvremenu, život se stidljivo, ali postojano, iz ruralnih krajeva pod obroncima, uskim kozjim stazama i kaldrmom, slio i porinuo kotvu na obali Sredozemnog mora.

Legenda ili tek maštarija nekog Turčina, nastala u lijenoj dokolici između rakija i lokuma, ova priča, poznata kao "Osveta sestara", vjerno dočarava moderni put Turske.

Zemlja ekstremnih razlika, koje je priroda pomirila na najbolji mogući način, igrajući naruku tamošnjem življu, ali i svima koji požele da je upoznaju. Jug Turske je danas komadić planete gdje ćete u blagom krugu oko vlastite ose ugledati prkosne vrhove masiva Taurus, sa nerijetko snijegom zabijeljenim vrhovima koji zadržavaju padavine i vjetar da ne dopru do morske obale, pa ovdje ne morate brinuti da li će vam kiša pokvariti odmor, i kristalno more koje ljube palme i pješčane plaže.

Dio je to svijeta gdje vam pogled bez prestanka puca po užurbanom životu, po kilometrima i kilometrima novoizgrađenih puteva, luksuznim hotelskim kompleksima, nebrojenim turistima, žutim taksi vozilima i marljivim domaćinima. I nasmijanim licima, jer dio Turske na obali Mediterana, sa regijama Antalija, Side, Belek, Alanja i Kemer, uvjeravam se dok ih obilazim sa grupom novinara i turističkih radnika iz BiH, u organizaciji agencije "Centroturs" iz Sarajeva, mjesto je gdje vaše putovanje prestaje, a ovozemaljski raj počinje.

Tvorac moderne Turske države ostavio je svojim zemljacima ne samo preporođenu zemlju, već, čini se, i odlučnost da ono što im je priroda podarila iskoriste na najbolji način. Baš kao što je Mustafa Kemal Ataturk za svega pola godine reformisao turski jezik i Tursku usmjerio na kolosijek napretka, današnjim neimarima tamošnje svijesti i infrastrukture je trebalo nešto više od decenije da udahnu život dotad nepreglednim pustim prostranstvima pored Sredozemnog mora.

Danas je ovaj razvijeni dio Turske, koji najviše pohode Rusi pa Iranci, ali iz godine u godinu i sve više Evropljana, jedno veliko gradilište, a država, kao jedna od deset ekonomija svijeta, poput infuzije kapitalnim investicijama plavi ovu područje. Antalijska rivijera je parče pod suncem gdje podjednako odmaraju mještani i došljaci, ali i mjesto gdje ćete upoznati sva lica Turske. Nadomak luksuznih zdanja sa, mahom, pet zvjezdica, bazena, koktela, sjaja i blještavila, srešćete musavog dječaka koji čuva koze, seljane koji beru narandže ili mladića koji vam maše ispred čajdžinice. I svi su nasmijani. Upravo ti kontrasti zajedno čine uspješan megalomanski projekat turskog ljetnog turizma, zasnovan na principima all inclusive (u cijenu aranžmana ulazi smještaj, avionska karta plus takse, po dolasku su vam 24 časa na raspolaganju sve usluge, od tri obroka na bazi švedskog stola, do posluženja u snack barovima, sladoleda i kolača u poslastičarnicama te domaćih i uvoznih pića, kako u barovima i restoranima, tako i u minibaru u sobi, usluge turističkog vodiča, prisustvovanje animacijama za djecu i odrasle, upotreba wellness i spa centara (osim usluga koje obavlja ljudska ruka, poput masaže), ležaljke, suncobrani i peškiri na plažema i bazenima te WiFi u cijeloj oblasti hotelskog kompleksa) i vrhunske usluge sve vam je na dohvat ruke bez dodatnog plaćanja, uz osmijeh domaćina.

"Ono na što smo se mi fokusirali su najbolji hoteli u Turskoj. Turci su postavili veoma visok kriterij kada je riječ o turizmu i niko u svijetu ne može da dođe do tog nivoa", govori Muamer Lutvić, direktor "Centrotursa", agencije u čijoj se ponudi nalazi oko 300 hotela na Antalijskoj rivijeri, od kojih je 90 odsto onih sa pet zvjezdica, dok je u svim hotelima iz lanca "Crystal" za djecu do 12 godina gratis smještaj.

Za turiste iz Banjaluke je obezbijeđen prevoz autobusom do Sarajeva, odnosno parking mjesto za automobil u tom gradu tokom cijelog trajanja boravka u Turskoj. Direktnim charter letom do Antalije počinje upoznavanje sa zemljom bogate istorije i kulture, sa zemljom proslavljene kuhinje, gdje ćete pojesti najukusniji kozji sir ili najsočniju agdu za nadaleko poznate turske kolače, gdje ćete uživati u slasnim narandžama i breskvama te vrhunskim delicijama od mesa i ribe. Turska je zemlja gdje će vas nasmijani trgovci širom bogato načičkanih bazara očas uvući u svoju dobro znanu igru cjenkanja, popuštajući vam naposlijetku, više zbog same ljepote tog nadmetanja nego zbog toga što su spremni izgubiti koju liru. Zemlja je to gdje će vas ugostiti sa posebnom pažnjom, gdje će vas nesebično nuditi samo za vas pripremljenim čajem ili slasnim ratlukom, od čijih će vam mirisa i ukusa zaigrati nepce. Napose, mediteranski dio ove zemlje je onaj dio planete kojem ćete se, kada ga jednom udahnete, zasigurno opet vraćati.

Raki

Raki je rakija koju Turci piju uz ribu. Sadrži 42% alkohola, aromatizovan je anisom, a pije se razrijeđen vodom, zbog čega postane mliječno bijel pa je poznat i kao "lavlje mlijeko".

Kafa

Turska kafa bi mogla da razočara neupućene. Naime, "turk kahvesi" kaže da bi trebalo da bude tamna kao pakao, jaka kao smrt i slatka kao ljubav, pa se pije u malim gutljajima. U Turskoj služi kao poziv na druženje.

Čaj

Ipak, Turci još više uživaju uz crni čaj, koji služe u malim staklenim čašama i kojim dočekuju goste i putnike. U čajdžinicama, u bogato opremljenim bazarima, rado će vam ga pripremiti.

Infopult:

Let iz Sarajeva u Antaliju traje sat i 45 minuta

turska valuta je LIRA (3,83 naprema evru)

Sat ćete po dolasku morati da pomjerite jedan čas unaprijed u odnosu na naše vrijeme

bakšiš i cjenkanje su dio ondašnjeg folklora

za piće koristite isključivo flaširanu vodu

Klima je mediteranska, ali oprezno morate da se izlažete suncu jer temperature tokom sezone nerijetko iznose oko 40 stepeni C

Muamer Lutvić, direktor "Centrotursa"

Odlazak u Tursku podrazumijeva jedan paket koji nudi direktan let iz Sarajeva, transfere na relaciji aerodrom hotel aerodrom, usluga u hotelu je minimalno all inclusive, u većini slučajeva je to ultra all inclusive, i imamo naše predstavnike na destinaciji koji su tu u svakom trenutku za naše goste.

Aida Prolaz, PR "CentrotransEurolines"

I ove godine naš partner u Turskoj je "Tez tour", u okviru poslovnog lanca "KILITGlobal", jedna od najvećih turističkih agencija u Turskoj, a u saradnji i sa "Big blue" agencijom iz Beograda putnicima nudimo transfere unutar Turske, usluge vodiča i fakultativnih izleta, poput onoga u Izrael, kao i različita krstarenja.

Đorđe Stojanović, turistički vodič agencija "Big blue" i "Kon Tiki" iz Beograda te "Centroturs" iz Sarajeva

Za Tursku je potrebno: dobro raspoloženje, malo odeće (jer je cenkanje ovde neprocenjivo iskustvo), da se gosti dobro pripreme za odmor, za hamam, za neki adrenalinski ili manje adrenalinski izlet, kao i za iskustvo letovanja u hotelima visoke kategorije po pristupačnim cenama.

Antalija

S pravom poznata i kao turska prijestonica turizma, smještena na samom jugu zemlje, Antalija je centar istoimene regije, dvomilionska metropola koja tokom ljetne sezone ugosti barem još toliko turista. Biser Mediterana, oko kojeg orbitira jedan od najljepših dijelova obale Tirkizna rivijera. U neposrednoj blizini grada nalaze se Konjalti plaža (na zapadu) i Lara (što u prevodu znači pijesak) na istoku, svakako najpoznatija plaža u Turskoj. Grad sa više od 300 sunčanih dana u godini, mjesto bogate istorije, modernih zdanja, dobrog šopinga, bogatog noćnog provoda i prelijepe prirode. Aerodrom Antaliju najčešće čini polaznom tačkom i poveznicom sa ostalim turističkim centrima u okruženju. Vlaga često doseže do 95%, ali to najviše može zasmetati samo vašoj frizuri.

U Antaliji je nebrojeno hotela vrhunskog kvaliteta, čije osoblje gostima pruža nezaboravan odmor. U zavisnosti od novca koji ste spremni da izdvojite, ali i toga šta je za vas idealan odmor, ovdje ćete lako pronaći mjesto za sebe, a preporuka su svakako hoteli iz lanaca "Barut", "Delphin" ili "Royal". Za ljubitelje vrhunskog luksuza, tu je "Mardan Palace", hotel koji više podsjeća na palatu, sav u zlatu i bogatim detaljima. Samo njegovo otvaranje koštalo je milion evra, a poznat je i po tome što u Turskoj ima najveći otvoreni bazen i spa centar. Nalazi se na vlastitoj pješčanoj plaži, a o kakvom je luksuzu riječ, govori i podatak da je pijesak dovezen sa Maldiva, jer se ne grije kao lokalni, te je ugodniji za hodanje.

Side

Antički grad neprocjenjive ljepote. Kao mjesto u kojem postoje tragovi 12 civilizacija, Side je pravi muzej na otvorenom. Zalazak sunca posmatran iz podnožja izvanredno očuvanog Apolonovog hrama jedna je od atrakcija koje se nude turistima u desetinama hotela i resorta u ovoj oblasti.

"Sentido Turan Prince" je mjesto gdje će vas dočekati pićem i poslasticama dobrodošlice. Zelenilo, cvijeće te veliki aqua park i prevoz brodićem samo su dio razloga zašto je ovaj hotel odličan izbor za sve tipove gostiju.

Prelijep, veliki mol na plaži, koju krasi plava zastavica za čistoću, glavni je adut hotela "Lyra Resort & Spa", djelimično renoviranog prije dvije godine, dok u hotelu "Sunis Elita Beach" s ponosom ističu svoju hranu, gdje će vam tokom svakog obroka ponuditi najmanje pet vrsta mesa, odnosno ribe.

S druge strane, "Kamelya" kompleks, koji čine tri hotela, sa ultra all inclusive uslugom i 14 bazena, predstavlja idealno mjesto za odmor porodica s djecom, a tu su i hoteli iz lanca "Barut", koji su generalno u svim regijama izrazito čisti, prepuni sadržaja, kako za odrasle, tako i za najmlađe, i nude savršene uslove za istinski odmor.

Kemer

Obrisi nekadašnjeg pitoresknog, mediteranskog ribarskog seoceta, sa svega dvije do tri kuće izgubljene među narandžama, ostali su tek zanimljiva priča za posjetioce, dok je Kemer danas razvijeni centar turizma. Od Antalije je udaljen 40 kilometara, a kako se nalazi pod okriljem planine Taurus, regija je u kojoj ćete se, ukoliko ste ljubitelji Jadrana, najviše osjećati kao na nama najbližem primorju, jer je prepuno zelenila, a dočekaće vas miris borovine i manje vlage.

Kemer je do 1960. godine bio dostupan samo čamcem, a dvadesetak godina kasnije i kozijom stazom, dok danas modernim autoputem stižete u ovo luksuzno turističko odmaralište koje vrvi od luksuznih hotela, prvenstveno na bazi ultra all inclusive usluge. Uz to, kristalno more i prelijepe plaže, ukupne dužine 53 kilometara, koje krasi plava zastava za čistoću, čine ovo mjesto idealnim za porodice sa djecom, ali i sve ostale tipove gostiju. Barovi i klubovi oživljavaju noću i pružaju vrhunski provod posjetiocima.

Idealno je mjesto za jahting, jer u luci ima oko 300 vezova. U blizini je više zanimljivih mjesta za posjetu, a posjetiocima je zanimljiv i Demre Mira Kekova, gradić u kojem se, prema legendi, rodio i živio sveti Nikola, a danas je tu muzej sagrađen na zidinama nekadašnje crkve.

Hoteli u Kemeru su za čistu peticu, samim tim što su okruženi zelenilom i prava su oaza mira i opuštanja. "Marti Myra", "Laural Premier Tekirova", "Amara Dolce Vita" samo su neki od vrhunskih kompleksa u kojima će vaš odmor biti mnogo više od običnog ljetovanja. "Nirvana Lagoon", što joj i sam naziv govori, idealno je mjesto za potpun užitak u predivnoj plaži sa baldahinima ili nekom od ušuškanih bazena između garden vila. Bogata ponuda barova na otvorenom, animacije za djecu i odrasle, kao i mogućnost da ostanete budni do duboko u noć, čine ovaj hotel idealnim izborom za sve generacije. O luksuzu koji ovdje vlada govori i "Bvlgari" kozmetika koja će vas dočekati u sobama.

Žičarom pod oblake

Najdužom žičarom u Evropi, staklenom gondolom ćete za desetak minuta iz podnožja stići na vrh Tahtali, visok 2.365 metara. A gore, u oblacima, na vidikovcu, možete popiti turski čaj, gledati ili se okušati u skokovima paraglajdingom i uživati u priči lokalaca kako je sam vrag izabrao njihovu terasu kad je želio da promoviše najveće ljepote ovog dijela svijeta. Ako vam vrijeme ide naruku, vidjećete čak obrise Kipra, a inače cijelu Antalijsku rivijeru. Međutim, ako vas dočekaju oblaci, kao nas, imaćete osjećaj da ste zaista na krovu svijeta.

Alanja

Tri krivine na ulazu, tri tunela na izlazu. Nalazite se u Alanji. Orijent i Evropa u jednom, pa je poznata i kao "Majorka turske obale". Grad u kojem ćete najviše uživati ukoliko pored kupanja i sunčanja želite i da lutate gradskim ulicama i sokacima, tragajući za istorijskim znamenitostima i modernim zanimljivostima. A Alanja ih ima na pretek njene krivudave uličice su prepune neobičnih kućica, malih prodavnica, čajdžinica, restorana i kafea. Kao mjesto najboljeg noćnog provoda u regiji, idelano je za mlade, koji uz to vole odmor u gradskim hotelima, smještenim na prelijepoj Kleopatrinoj plaži, koja je i sama svojevremeno tu boravila, a legenda kaže da je Marko Antonije, u znak ljubavi prema njoj, na taj komadić obale donio pijesak iz Egipta.

Ako ste mladi i željni dobrog provoda, za vas su hoteli iz lanca "Xperia", ali u Alanji se nalaze i porodični hoteli, kakav je, recimo, "Utopia World", iz koje sa vrha obližnjeg brda, preko palmi i kaktusa, puca pogled na grad i kristalno more. Za ljubitelje mirisa novog, pravi izbor su "Lonicera Resort", čiji je jedan dio otvoren ove sezone, i čiji vodeni park i popratni sadržaji ostavljaju bez daha, kao i luksuzna "Azura Deluxe", koju krasi moderna arhitektura, svijetao enterijer i bogate animacije za goste.

Belek

Raj za ljubitelje golfa, koji je ovdje jako popularan. Takođe, Belek region, udaljen 30 km od Antalije, bogat je i u smislu biljnih vrsta, a dom je i za više od 100 vrsta ptica koje naseljavaju obližnje Kuršunli vodopade. Sa 15 km obale sa plažama zlatnog pijeska jedan je od najvećih turističkih centara na Mediteranu, i u njemu je smješteno više od 30 raskošnih resorta sa pet zvjezdica. Tu je i veliki amfiteatar u Aspendosu, koji i danas prima 15.000 posjetilaca. U centru Beleka su tri bulevara, pa je pravi raj za kupovinu.

Ovdašnji hotel "Kaya Palazzo", jedan od najluksuznijih u regiji, izvrstan je izbor i stoga što posjetioci u aranžmanu "Centrotursa" mogu doći s dvoje djece gratis. Luksuzni "Calista Resort" svojim gostima nudi deset restorana i isto toliko barova i zabavu za djecu od deset časova pa do ponoći. 1.415 je broj royal apartmana, veličine 240 kvadratnih metara, u kojem je tokom samita G20 u Antaliji, prije dvije godine, odsjeo tadašnji američki predsjednik Barak Obama. Česme pozlaćene 24karatnim zlatom samo su jedan detalj iz ovog apartmana, sa čije se terase pogled pruža na Mediteran.

O raskoši dizajna ovog hotela govori i podatak da je tepih za hol u prizemlju rad Versacea, po specijalnoj narudžbi.