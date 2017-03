Pet najvelikodušnijih zemalja na svijetu

Pružanje pomoći strancima nije samo dobro djelo pojedinaca, već nešto što pozitivno utiče na ekonomske faktore države kao što su BDP, dugoročna nezaposlenost, ali i brojne druge stvari poput opšteg društvenog dobra.

Konsalting firma "Gollup" sprovela je istraživanje na više od 145 hiljada ljudi u više od 140 država, pitajući stanovnike da li su nedavno donirali novac u dobrotvorne svrhe, da li volontiraju i da li pomažu strancima u nevolji.

Slično istraživanje je ranije sproveo i "Global Civic Engagement Report", a obuhvatilo je cijeli svijet. Prema njihovim rezultatima, 1.4 milijarde ljudi donira novac, 2.2 milijarde pomažu strancima, a skoro milijardu ljudi volontira.

Pet zemalja koje su se našle na najvišim mjestima liste dobrotvornosti su Mjanmar, SAD, Australija, Novi Zeland i Šri Lanka.

Mjanmar

S obzirom na to da lokalni budistički stanovnici vjeruju u karmu, doniranje je dio njihovih života. Iako se to do skoro odnosilo na monahe koji su zavisili od tih donacija za preživljavanje, u posljednje vrijeme se sve češće novac poklanja i sirotištima.

SAD

S obzirom na veličinu zemlje, navike ovdje variraju, ali postoji mnogo neprofitnih organizacija koje se bave upravo dobrotvornim radom. Američka velikodušnost se naročito osjeća kada se cijela nacija ujedini zbog višeg cilja, na primjer, pomaganja preživjelima nakon napada 11. septembra.

Australija

"Jednaka šansa za uspjeh" je srž australijske kulture. Posebno se cijene oni koji uspjeh postižu sopstvenim trudom, a pritom ostaju prizemljeni i skromni i povezani sa svojim korijenima, pomažući drugima na svom putu. Australijanci se naročito ističu u vanrednim situacijama, a jedan od primjera je njihova donacija os 42 miliona dolara upućena Indoneziji nakon cunamija.

Novi Zeland

Novozelanđani imaju "dužnost" da pomažu jedni drugima. To odražava i pokret "Besplatna trgovina", u okviru kojeg prodavnice i pekare doniraju hranu koju nisu prodale.

Šri Lanka

Srž religije većine budističkog i hinduističkog stanovništva leži u podsticanju djeljenja i milosrđu. Od davanja krvi do donacija školama, ovdje se sve ohrabruje, a postoji i besplatno djeljenje hrane za vrijeme praznika. U to vrijeme se i volontira, i to čišćenjem javnih površina, u bolnicama ili izgradnjom domova za beskućnike.

(b92)