Stari grad Ostrožac, istorijski biser u Cazinu

Raskošnim kulturnoistorijskim nasljeđem s razlogom se ponosi svaki naš grad, a Cazin spada u red onih kojim je prošlost ostavila bogatstvo neprocjenjive vrijednosti.

U tom krajiškom mjestu u daleka vremena podignuto je više utvrda, a među njima se posebno ističe Stari grad Ostrožac, koji je, složiće se svi koji ga posjete, opravdano proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

BISER: Ovaj istorijski biser sastoji se od srednjovjekovne utvrde, utvrde iz osmanskog perioda, dvorca Lothara von Berksa i zbirke skulptura smještene u srcu Starog grada.

Sa njegovih zidina kao na dlanu pruža se pogled na prirodno okruženje, uključujući i upečatljivo zelenu rijeku Unu. Šetnja kroz ovo zdanje odmoriće vaše i oči i dušu.

Ipak, zub vremena nije poštedio zamak kojim se Cazinjani ponose. Naišli smo na odaje sa velikim oštećenjima, devastirane stolarije, propalih podova, vlagom prošaranih zidina.

Srećom, na pomolu je obnova, koja će ovom zdanju vratiti stari sjaj i pretvoriti je u nezaobilaznu stanicu za svakog turistu kojeg put ovuda povede.

Kako navode iz Kulturnog centra Cazin, ime Ostošca u istoriju je upisano davne 1286. godine.

Međutim, Ivan Tomašević, istoričar iz 16. vijeka, ustvrdio je svojevremeno da je pod imenom Horosium ili Hostosach postojao još 405. godine prije nove ere, što, ruku na srce, nije potkrijepio dokazima.

SVJEDOK: Dokazano je, međutim, da je više od sedam vijekova Ostrožac bio svjedok brojnih burnih događaja i dom mnogih gospodara.

Svaki od njih je tu ostavaljao svoj graditeljski pečat i objekte uređivao po vlastitom ukusu.

Jedno od novijih poglavlja stare utvrde i dvorca Ostrožac počelo je u drugoj polovini prošlog vijeka, kada je tu osnovana Kolonija skulptora kiparski atalje pod vedrim nebom.

Kroz sve vijekove svog postojanja, za putnike namjernike ovaj dvorac bio je meta znatiželjnih pogleda. Tako je i danas. Nekad i stotine posjetilaca dnevno ovdje utole glad za mirom.

Emir Šarić, direktor Kulturnog centra Cazin, najavljuje obnovu dvorca, a za projektnu dokumentaciju, kako kaže, sredstva su već obezbijeđena.

"Kada se izrada projektne dokumentacije okonča, vidjećemo sa kojih bi se nivoa mogla obezbijediti sredstva za obnovu. Za to je potreban enorman iznos", rekao je Šarić.

POSJETE: Kaže da je značaj Ostrošca za grad Cazin ogroman, kako sa kulturnoistorijskog, tako i sa turističkog aspekta.

"Svake godine bilježimo sve veći broj posjeta, a pogotovo stranih turista. Najviše dolaze Arapi, ali je dosta i Slovenaca, Čeha, Slovaka, Nijemaca", tvrdi Šarić.

Posjetiocima su na usluzi dva profesora, koji odlično poznaju sve tajne koje krije ovaj stari grad. Spremni su informisati svakog radoznalog turistu.

"Sigurno je da Ostrožac može donositi i više novca Cazinu. Mi smo unazad tri godine to i dokazali, što pokazuje i broj prodatih ulaznica, koje koštaju dvije marke, s tim što djeca starosti do 15 godina plaćaju 1,50 KM", rekao je Šarić, koji dodaje da se bilježe dani kada u jednom trenutku ovdje bude i do 150 posjetilaca.