Švajcarska meka za arapske turiste

Početkom jula toplo ljeto se već završavalo u živopisnom švajcarskom gradu Interlakenu. Duž Hohevega, glavne ulice sa prodavnicama luksuznih satova i hotela sa pet zvjezdica, moglo se vidjeti samo nekoliko indijskih turista izmiješanih sa stalnim prilivom kineskih turista.

Jedna turistička sezona je upravo bila na završetku, ali jedna druga sezona je kretala. Nekoliko dana prije kraja ramazana švajcarsko mjesto je radilo naporno na detaljima da bi sačekalo upliv bogatih arapskih turista - meniji u restoranima se prevode na arapski dok časovničari popunjavaju zalihe luksuznih modela.

Tokom jula i avgusta turisti iz Saudijske Arabije, Katara, Dubaija i Omana dolaze i troše prosječno oko 380 evra dnevno, što je znatno više od domaćih turista. Oni ne dolaze da se šetaju po planinama, kako to posjetioci Interlakena rade, već da uživaju u njegovim ulicama i vožnji kočijama. Smješten između dva jezera Interlaken je idealno odredište za njih. Sve je spremno za njihov odmor, uključujući i radnike koji pričaju arapski i hotelske vodiče. Za razliku od kineskih ili japanskih turista, koji uglavnom dolaze u organizovanim turama, arapski turisti ne planiraju svoj boravak i zato ljudi iz ovog švajcarskog mjesta, od kojih 80 odsto živi od turizma, moraju se dodatno potruditi da bi ih zadovoljili. To znači da restorani nude halal menije, zatim organizovanje "halal krstarenja" na jezeru, paraglajding uz nošenje vela. Sve je to pomoglo da Interlaken postane jedna od vodećih destinacija za turiste sa Bliskog istoka.

U 2016. godini grad je preuzeo vodeću poziciju od Ženeve u pogledu broja noćenja arapskih turista. U Švajcarskoj prihodi od turista iz Golfskog zaliva iznose 365 miliona dolara i 25 odsto tih prihoda dolazi iz Interlakena. Na kraju avenije Hoheveg, Marko fon Euv, menadžer hotela "Metropol", kaže da 20 odsto prihoda zarađuju od klijenata iz zemalja Golfskog zaliva. Njegov restoran nudi halal hranu dok hotel posjeduje prostirke za molitvu.

"Naši klijenti primjećuju sve ove stvari", dodaje Fon Euv. Ipak, sve te promjene nisu baš po svačijem ukusu. Nedavno je Marko dobio anonimnu poruku u kojoj su ga optuživali da je islamista. Ali za njega je bit turizma u prilagođavanju.

Tu je takođe i finansijski momenat. Mnogi proizvođači satova i vlasnici luksuznih hotela dobro zarađuju od bogate klijentele, ali manji hoteli i mjesta za kampovanje ne vide velike beneficiji od ovih turista.

Samo jedan odsto arapskih turista bira smještaj u hotelima sa tri zvjezdice ili niže. Res Grosniklaus, koji ima 71 godinu, i vlasnik je hotela sa tri zvjezdice, kaže da nema ništa protiv Arapa, ali i da procvat ovakvog turizma može biti uzdrman političkim stavovima.

On je jedan od onih lokalaca koji podržavaju zabranu nošenja potpunog vela na ulicama Interlakena i Švajcarci imaju šansu da na referendumu iskažu mišljenje o ovom pitanju, što i plaši predstavnike turističke industrije. "Ne možemo trgovati sa Emiratima i odbiti da ih ugostimo. Švajcarska je slobodna zemlja i nemamo pravo da biramo ko može doći i kako se treba oblačiti", kaže Urs Graf, gradonačelnik Interlakena.

