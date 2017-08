Ušački pećinski sistem kod Sjenice jedan od najljepših u regionu

Na obodu Pešterske visoravni, na lijevoj obali Sjeničkog jezera i kanjona Uvac, nalazi se Ušački pećinski sistem, sa 6,2 kilometra jedan je od najdužih u Srbiji i regiji.

Sa svojim ukrasima i zanimljivostima, osim speleologa, pećine mame veliki broj posjetilaca. Pored pogleda na meandre Uvca i bjeloglavih supova, pećine takođe predstavljaju nezaobilaznu turističku atrakciju na Sjeničkom jezeru.

Zbog vodopropustljivih krečnjačkih stijena u ovom, drugom po dužini pećinskom sistemu u Srbiji, kanalima su povezane Ušačka pećina, Ledena pećina i Bezdane jame. Zbog pristupačnosti najposjećenija je i najpoznatija Ledena pećina.

Značajne karsne forme

Geomorfolog, karstolog i speleolog iz Beograda Jelena Ćalić pojašnjava da Ušački pećinski sistem pripada Dinaridima i da je Sjeničko-peštersta visorovan značajna po mnogim karsnim formama.

"Dinarski karst je jedan od najpoznatijih karsnih prostora na svetu. Inače, krš, karst i kras je isto, to su tereni koji nastaju na krečnjačkim stenama, gde postoje pečine, jame, vrtače... Ovo je deo Dinarskog krasta. Ovaj potok dolazi sa nekrečnjačkih stena, na kojima može da teče po površini, a čim dođe do krečnjaka on nastavlja tok podzemno zato što je krečnjak porozan i rastvorljiv i zbog toga imamo sve ove divne oblike krškog reljefa", rekla je Ćalić, naučni saradnik sa Geografskog instituta Jovan Cvijić Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) u Beogradu.

Ona ukazuje i na važnost očuvanja netaknute prirode na ovom području.

"U južnom delu Sjeničko-pešterske visoravni je Peštersko polje koje je jedno od retkih u ovom delu Dinarida. Ovaj deo je napoznatiji po uklještenim meandrima Uvca i po Ušačkom pećinskom sistemu. Oni koji odlučuju o upravljanju moraju voditi računa da se što manje narušava prirodna sredina. Nema nikakve potrebe bilo šta razbijati u pećini da bi se napravila staza. Ljudima koji dolaze u prirodu je važno da zateknu prirodno okruženje, a ne nešto što je betonirano ili izmenjeno. Avanturisti i turisti koji dolaze u ovakve krajeve žele netaknutu prirodu", istakla je Ćalić prilikom jedne od posjeta Ledenoj pećini.

Edis Muminović, iz planinarsko-speleološkog društva "Zmajevac" u Sjenici, pojašnjava da je specifičnost Ušačkog pećinskog sistema što je u njemu bogat "fosilni nakit".

"On je jako osjetljiv, odavno je prestao da radi i teško ga je održati u takvom stanju. S druge strane, nepristupačnost terena ga je učinila zaštićenim", pojašnjava Muminović, koji se aktivno bavi speleologijom.

Ledena pećina je visočija u odnosu na Ušačku, više je sačuvana i bogatija nakitom, i tokom prolaska kroz nju variraju boje u odnosu na minerale.

"Na ulazu u pećinu dominira siva boja, u centralnom dijelu svijetlo bijela i to je jedan od razloga zašto se zove ledena pećina. Drugi razlog je konstantna temperatura od osam stepeni Celzijusa. Jedan dio je narandžast i oker boje. U pećini je bogat nakit različitih formi i oblika", rekao je Muminović.

Ledena pećina, kao jedna od turističkih atrakcija Rezervata prirode Uvac i Sjeničkog jezera duga je 2,5 kilometara, za posjetioce je pristupačna u dužini od 800 metara i do nje se može doći samo čamcem.

Za prolazak kroz cijelu pećinu potrebna je specijalizovana oprema i nije preporučljiva za neformalne grupe.

Najzanimljiviji dio Ledene pećine je Klisur, u dijelu koji je jako uzan i najvisočiji.

"Dio koji je uređen za turiste završava se u dijelu koji se zove Klisura i najzanimljiviji je za posjetioce zbog toga što su tu i stalaktiti i stalagmiti najveći u svom gabaritu jer je tu pećina najvisočija, a možda najuža. To je jako zanimljiva forma za vidjeti i obići", preporučio je Muminović koji je i član Kancelarije za lokalni razvoj sjeničke općine.

Ljudski likovi

Svaki od posjetilaca se posebno impresionira kada ugleda ljudske likove u pećini nastale igrom oblika i senki. Prema riječima Muminovića, ne radi se ni o kakvim legendama i mitovima već je to sasvim prirodno.

"Bez utjecaja ljudi su ti oblici. Moguće je da ima još toga samo ih treba vidjeti iz određenog ugla jer je to u principu igra oblika i senki", ukazuje on.

Sa njim se slaže i profesorka Ćalić da "Brka" iz Ledene pećine zaista podseća na ljudsko lice.

"Po mom mišljenju, koliko se može videti sa fotografije, u pitanju je prirodno formiran deo kalcitnog saliva i sličnost sa licem je potpuno slučajna", navela je naučna saradnica sa beogradskog Geografskog instituta Jovan Cvijić SANU. Pored "Brke", na oko 500 metara od ulaza u Ledenu pećinu, s desne strane, gdje se ukazuju likovi, onim koji bolje zagledaju u stijenama se ukazuju i drugi likovi koji su dobili imena poput Jelena Karleuša, Vuk Karadžić i Nikola Tesla.