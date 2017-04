15 prirodnih lijekova koji se koriste širom svijeta

Svako mjesto pod nebom ima neka svoja vjerovanja i običaje koji su samo njemu svojstveni. Pronašli smo petnaest prirodnih lijekova koji se koriste širom svijeta i koji smanjuju bol, jačaju imunitet i eliminišu stres, a sve na prirodan, efikasan i brz način. Pogledajte o čemu se radi.

Šri Lanka: Kokos sprečava gojaznost

Prosječni stanovnik Šri Lanke godišnje pojede oko 116 kokosovih oraha. Pretpostavlja se da je i to jedan od razloga zbog kojeg stanovnici ovog tropskog raja nemaju problema sa gojaznošću. Naime, kokosovo ulje je prepuno srednjeg lanca masnih kiselina (MCFA) koji potiče jetru da sagorijeva tjelesne masti 50% brže nego obično. Kada žene konzumiraju 30 ml kokosovog ulja ili 170 grama kokosa ili 300 ml kokosovog mlijeka dnevno, one sa lakoćom mogu izgubiti i do dva kilograma mjesečno.

Austrija: Joga sprečava nesanicu

Jedan od najpopularnijih lijekova protiv nesanice u Austriji je joga. Austrijanci je ne praktikuju samo kod kuće već postoje i programi za praznike na kojima se upražnjava joga. Istraživanja pokazuju da upražnjavanje joge bar dvadeset minuta dnevno sprečava nastanak nesanice, efikasno kao pilule za spavanje, a i redukuje anksioznost, hronični stres i depresiju.

Indonezija: Đumbir uništava trigliceride

Indonežani troše više đumbira od bilo koje druge zemlje na svijetu. A oni ga ne koriste samo kao začin već od njega prave i čajeve, slatkiše, hljeb i mnoštvo drugih ukusnih poslastica. Oduvijek su smatrali ovaj začin snažnim tonikom za zdravlje srca, a i zdravstveni stručnjaci se slažu sa njihovim vjerovanjem. Naime, istraživanja pokazuju da dnevna doza đumbira može da smanji proizvodnju triglicerida, koji začepljuju arterije, i do 17%. Pored toga, on je i dvostruko efikasniji od aspirina, kada se radi o sprečavanju nastajanja opasnih krvnih ugrušaka. Preporučena dnevna doza đumbira iznosi 10 grama.

Indija: Kurkuma stabilizuje nivo šećera u krvi

Indijci ovaj začin ne koriste samo u kulinarske svrhe. Naime, oni ga koriste i kao biljni lijek, kada se pojave problemi sa visokim nivoom šećera u krvi. Istraživači sa indijskog Univerziteta Gujarat potvrdili su da aktivni sastojak kurkurme, koji se naziva kurkumin, aktivira gene koji regulišu nivo glukoze u krvi. Da bi vidjeli korist, svakodnevno morate unositi bar pola kašičice kurkume u organizam. Začin možete dodavati mesu, povrću, riži i jajima.

Japan: Gljive kontrolišu holesterol

U Japanu se gljive smatraju i hranom i lijekom, a prosječna stanovnica zemlje izlazećeg sunca pojede oko 3.5 kg gljiva godišnje. Dodavanje najmanje 50 grama gljiva u svakodnevnu ishranu može smanjiti nivo lošeg holesterola i za 30%. Razlog? Gljive sadrže velike količine antioksidanata koji smanjuju proizvodnju masti koje začepljuju arterije.

Engleska: Kupka od mljevene gorčice eliminiše bol u mišićima

Izležavanje u toploj kupki od mljevene gorčice tradicionalni je engleski lijek protiv bola u mišićima. Ovo je veoma djelotvoran lijek, jer mljevena gorčica kroz pore izvlači toksine iz organizma, poboljšava cirkulaciju, opušta mišiće i ubrzava zarastanje rana na koži.

Njemačka: Čaj od kamilice sprečava nadutost

Sve je počelo kao najobičniji lijek koji su Nijemci koristili, a naučnici širom svijeta potvrđuju njegovu djelotvornost. Naime, istraživanja pokazuju da svakodnevno konzumiranje pola litre ovog čaja olakšava simptome nadimanja i bola u stomaku. Kamilica umiruje nadbubrežne žlijezde smanjujući njihovu proizvodnju kortizola – hormona stresa koji, između ostalog, ometa probavu i utiče na stvaranje gasova u organizmu i bola u stomaku.

Rusija: Bijeli luk u borbi protiv virusa

Rusi već odavno (običaj koji je sličan običaju iz našeg podneblja) koriste bijeli luk kako bi se riješili prehlade i gripa. Istraživanja pokazuju da dnevni unos bijelog luka može smanjiti rizik od virusnih infekcija i za 43% pa čak i ako ste okruženi osobama koje su prehlađene ili imaju kijavicu ili grip.

Kina: Akupunktura sprečava glavobolje

Čak oko 80 miliona Kineza koristi ovu drevnu terapiju kako bi se riješili glavobolje. Istraživanja pokazuju da je akupunktura djelotvornija od bilo kojeg lijeka protiv glavobolje. Ako patite od hroničnih glavobolja i migrena, preporučuje se da idete na tretmane akupunkture.

Finska: Kafa u borbi protiv depresije

Finci su najveći konzumenti kafe na svijetu – u prosjeku, Finac popije oko 1 640 šoljica kafe godišnje. Kada je u Finskoj počela prodaja kafe, u osamnaestom vijeku, ona se koristila kao lijek protiv depresije i mogla se kupiti samo u apotekama. Najnovija istraživanja pokazuju da dvije do tri šoljice kafe nevno mogu smanjiti nastanak depresije i do 43%.

Egipat: Korijander pomaže u zaštiti od trovanja hranom

Jedan je od najstarijih začina na svijetu, a Egipćani ga koriste kada imaju stomačne probleme (sjemenke korijandera su pronađene čak i u drevnim grobnicama). Istraživanja pokazuju da njegove sjemenke ubrzavaju oporavak od crijevnih infekcija. Korijander uništava bakterije, uključujući E. coli i salmonelu, bušeći rupe u njihovim spoljnim membranama.

Novi Zeland: Med sprečava infekcije sinusa i grla

Nepasterizovani med jedan je od najdjelotvornijih lijekova koji Novozelanđanke koriste kako bi se riješile infekcija grla i sinusa. Istraživanja pokazuju da prirodni antibiotici i enzimi u nepasterizovanom medu uništavaju skoro skoro 100% bakterije i viruse, a to uključuje i one koje uzrokuju infekcije grla i sinusa.

Meksiko: Aloe vera smiruje osip na koži

Tradicionalni iscjelitelji u Meksiku preporučuju aloe veru kao lijek protiv osipa i drugih kožnih problema. Istraživanja pokazuju da aloe vera može smanjiti crvenilo, ubrzava zarastanje rana, povećava nivo vlažnosti kože i jača otpornost na iritanse koji se mogu naći u sapunima i drugim sredstvima za njegu kože. Ona ne samo da sprečava suhoću i crvenilo kože već smanjuje i mogućnost buduće pojave osipa na koži.

Rusija: Kefir ublažuje sindrom nervoznih crijeva

Ruskinje piju velike količine ovog napitka, a koriste ga i kao lijek protiv sindroma nervoznih crijeva – crijevni problem koji uzrokuje nadimanje, bol i proljev. Kefir sadrži, u odnosu na jogurt, najmanje pet puta više zdravih probiotika neophodnih za normalno funkcionisanje crijeva.

Grčka: Arnika sprečava nastajanje modrica

Ova biljka raste u planinskim predjelima Grčke, a jedna je od grčkih najpoznatijih prirodnih lijekova protiv modrica. Ona je trenutno najpopularniji homeopatski lijek na svijetu, a fenomenalna je za sprečavanje nastajanja i liječenja modrica, čak i onih koje nastaju nakon operacije. Bogata je biljnim jedinjenjima koja smanjuju otok za čak 30% i poboljšavaju cirkulaciju kroz oštećena tkiva.

